高市早苗挺台凸顯日本國安概念轉變 彭博：2022年裴洛西訪台帶動連鎖效應

2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）訪問台灣，在總統府會晤時任總統蔡英文（右）。（法新社檔案照）

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發中國強烈反彈，但日方堅持不撤回高市的發言。彭博22日報導，2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍事演習，甚至波及日本，才是促成日本的國家安全概念產生深刻變化的主因。

報導指出，當時的美國政壇第3號人物裴洛西訪台，令北京強烈不滿，隨即發動大規模軍演，而在中國發射彈道飛彈飛越台灣上空，甚至落入日本專屬經濟區（EEZ）後，對日本國會議員和民眾造成重大衝擊，引發一連串連鎖效應。

請繼續往下閱讀...

曾在日本防衛省任職、目前在日本智庫「地緣經濟學研究所」擔任主任研究員的小木洋人指出，那一刻讓一般日本民眾為之警醒，在該年年底堅定支持國家安全戰略做出重大調整。

2022年12月16日，日本政府在內閣會議上通過國家安全保障戰略（NSS）等新版安保3文件，內容載明日本將擁有反擊能力，2026年度起將陸續部署長程飛彈，並點名中國持續擴張軍備是「空前最大戰略挑戰」。

與此同時，從2023年度開始的5年內，防衛力整備經費編列約43兆日圓，包括基礎建設等國防能力的補強預算在內，2027年度國防經費將達國內生產毛額（GDP）的2％；目前日本國防開支約占GDP的1.8％。

儘管反對黨議員曾強烈反對增加國防開支，但到了2022年底，相關辯論已經從是否增加，轉向如何籌措經費，從而帶動日本國防產業的發展。

小木指出，2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發日本民眾議論中國可能對台灣採取何種行動。裴洛西當年8月初訪台後，中國發射的飛彈落入日本專屬經濟區，清楚表明中國是真正的安全威脅。

民調也顯示日本民眾看法有所轉變。「朝日新聞」於2022年5月發布一項民調顯示，有超過60％受訪者支持加強國防，創下新高紀錄。在中國發射飛彈落入日本專屬經濟區後，也有大約相同比例的受訪者支持日本擁有反擊能力。

在這個轉變過程中，日本國會內部對於自民黨政府增加防務支出的阻力逐漸減弱，日本企業也紛紛「覺醒」，許多企業在2022年後設立專門的經濟安全部門。正是在這種日本民眾和企業界對於中國風險日漸敏感的背景下，環繞「台灣有事」的議題在最近爆發。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法