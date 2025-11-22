芙烈達．卡蘿自畫像拍出17億天價 創女藝術家新高

墨西哥傳奇女畫家芙烈達．卡蘿的作品「夢境（床）」，20日拍出創下女性藝術家作品新高價的5500萬美元。（法新社）

墨西哥傳奇女畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）自畫像「夢境（床）」（El sueño （La cama））20日在蘇富比拍賣行（Sotheby）以5500萬美元（約台幣17.24億元）拍出，締造女性藝術家作品拍賣價的新高紀錄。

這幅創作於1940年的畫作45年前曾在蘇富比拍出，當時的價格僅5.1萬美元。蘇富比拉丁美洲藝術部主管史塔西（Anna Di Stasi）說，此次拍賣「不僅展現在讚賞卡蘿的才華上取得巨大進展，也是對女性藝術家躋身藝術市場最高層的認可。」

這幅超現實主義畫作原本估價4000萬到6000萬美元，最後成交價5500萬美元，足足比此前女性藝術家作品最高拍賣價─2014年以4400萬美元拍出的美國女畫家歐姬芙（Georgia O'Keeffe）的油畫「大花曼陀羅╱白花1號」（Jimson Weed/White Flower No. 1），還高1000多萬美元。

此外，5500萬美元也超越卡蘿本身其他畫作之前的拍出價－－她的自畫像「迪亞哥與我」（Diego y yo）在2021年以3490萬美元拍出，以及「森林中2裸女（大地本身）」（The Nudes in the Forest（The Earth Itself））在2016年以800萬美元拍出。

「夢境（床）」呈現卡蘿本人蓋著金色毯子睡在1張四柱床上，毯子上有1條看似正逐漸朝她延伸的藤蔓；床頂上則臥躺著1具手持花束、但全身纏著炸藥的骷髏。

卡蘿創作此畫時正值人生動盪期：1940年，她的前情人、俄羅斯共產主義革命家托洛茨基（Leon Trotsky）遇刺身亡，她隨後與前夫、墨國知名畫家兼共產主義者迪亞哥．里維拉（Diego Rivera）復婚。

