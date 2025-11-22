為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美俄特使密商烏俄終戰計畫 引發美官員、國會議員疑慮

    2025/11/22 22:09 編譯林家宇／綜合報導
    俄總統特使德米崔耶夫（左）與美總統特使為魏科夫（右）已數度商討烏俄終戰計畫。（路透）

    俄總統特使德米崔耶夫（左）與美總統特使為魏科夫（右）已數度商討烏俄終戰計畫。（路透）

    遭美國制裁的俄羅斯總統特使德米崔耶夫，10月底赴邁阿密與美方人員會面，當時就盛傳，美俄可能私下磋商擬定終戰計畫。《路透》22日報導揭露，正是這系列會議催生川普政府提出的烏俄和平28點計畫，不僅震驚國際，也引發政府官員和國會議員擔憂。

    德米崔耶夫深獲普廷信任，今年已數度與川普特使為魏科夫討論終戰計畫。由他負責的「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）在2022年對烏發動全面入侵後遭華府列入黑名單，獲得川普政府的特殊豁免才得以入境美國談判。除了魏科夫，川普女婿庫許納也參與其中。

    報導提到，會議的隱密程度使得28點計畫公布後，不僅在華盛頓和歐洲各首都使館引發困惑，也令各單位的美政府官員感到驚訝。許多國務院和國家安全會議的高階官員並無獲得計畫的相關彙報，就連川普烏俄特使凱洛格也被排除在外。甚至有官員指出，終戰計畫包含了國務卿魯比歐過往反對的內容，「沒有協調，國務院沒有人看過這項計畫，魯比歐也沒有」。

    一名高階官員指魯比歐知曉計畫內容，但未說明時間點。國務院副發言人皮戈特聲明，魯比歐始終密切參與整個制定終結烏俄戰爭計畫的過程，與衝突雙方數度溝通，促進意見交換以建立長久和平。

    美國參議院軍事委員會共和黨主席威克不諱言，對28點計畫的和平成效抱持高度懷疑，強調烏克蘭不應被迫放棄領土。

