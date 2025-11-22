不明無人機闖空軍基地 荷蘭開火回應

希臘測試反無人機系統。示意圖。（美聯社檔案照）

荷蘭國防部22日表示，該國東南部一座空軍基地上空，前一天晚上發現數架無人機，軍方動用武力開火回應。這是歐盟或北約國家機場或敏感設施，遭不明無人機闖入的最新事件，荷蘭軍方已經展開調查。

《路透》、《荷蘭時報》（NL Times）22日報導，荷蘭國防部說明，位於荷蘭東南部、鄰近德國邊境的沃爾凱爾（Volkel）空軍基地安全人員，在21日晚間7點到9點之間，發現這群無人機，「空軍人員動用武器，從地面將這群無人機擊落」，但該群無人機隨即離開，未被找到。

請繼續往下閱讀...

這是荷蘭這一週內第二起不明無人機闖入，17日傍晚特紐森（Terneuzen）港口區也出現顯著數量無人機飛過。國防部表示，還不清楚21日所見這批無人機為何闖入無人機禁飛區，已經展開調查。軍方以安全因素為由，拒絕透露有多少架無人機闖入，以及動用什麼武器回應。

這是歐盟或北大西洋公約組織（NATO）成員國，最新一起軍事敏感設施或機場遭無人機闖入事件，其中幾起與俄羅斯有關，波蘭領空9月遭多架俄羅斯無人機飛入，促使波蘭空軍、北約出動戰機擊落。這類事件也促使歐盟強化無人機防禦，討論打造「無人機長城」防禦系統，目標在2027年底前投入運作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法