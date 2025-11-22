為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    無視川普缺席抵制 G20通過領袖宣言

    2025/11/22 21:40 編譯林家宇／綜合報導
    南非G20峰會登場，優先議程聚焦氣候變遷領域。（歐新社）

    南非G20峰會登場，優先議程聚焦氣候變遷領域。（歐新社）

    20國集團（G20）領袖峰會22至23日在南非舉行。出於對約翰尼斯堡當局的歧見以及對G20優先推動氣候變遷相關議程的不滿，美國總統川普決定抵制本屆峰會。即便如此，G20仍在略過美國情況下，打破慣例在開會首日就一致通過涵蓋氣候議題在內的領袖宣言，被視為主辦國南非總統拉瑪佛沙的一大外交勝利。

    美國務卿魯比歐已缺席2月召開的G20外交部長會議，批評議程全聚焦在多元、公平、共融（DEI）和氣候變遷領域。「路透」引述知情人士說法，G20代表在峰會舉行前就領袖宣揚草案達成共識，內容納入川普政府反對的氣候變遷領域，也無尋求華府共識，遭美高階官員批評「可恥」。

    領袖宣言長達30頁，當中明白強調氣候變遷問題的嚴重性，及加強應對的必要性，讚揚提升可再生能源的目標，並指出貧困國家承受著沉重的債務償還壓力。南非本屆所規劃的G20四項優先議程中，氣候變遷領域就佔三項。

    由於美國是2026年的G20主辦國，拉瑪佛沙表示，在美方缺席情況下，只好將輪值主席交接給「空位」。雖然白宮提議交由美國在南非的臨時代理大使，但遭南非外長譴責為「侮辱」而回絕。

