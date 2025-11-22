史上首次白金漢宮耶誕市集？ 遊客衝現場才發現被AI騙

倫敦白金漢宮有「耶誕市集」？21日在白金漢宮外的遊客。（法新社）

倫敦白金漢宮有「耶誕市集」？近日網路流傳白金漢宮耶誕市集的美照，引起不少人的興趣，甚至有人為此特地到白金漢宮一遊，到了現場才發現被騙。這一切都是由人工智慧（AI）生成照片惹的禍。

最近從波蘭搬到倫敦工作的25歲銀行職員布萊吉達（Brygida），就是在網路上看到「白金漢宮耶誕市集」的照片後，21日和朋友一起去，想一睹盛況，但是到了那裡完全沒見到任何耶誕市集，才明白是被假照片唬弄了。她說，「我們以為是真的」，「我以為我會見到有史以來第一次，覺得自己很幸運，但是當我們看到完全沒有這回事，真的很難過」。

在白金漢宮外，另有其他遊客也一度相信這些傳聞。來自美國波士頓的26歲化學工程師派克斯頓（Emma Paxton），剛到英國渡假，她說，她之前在TikTok和Instagram上看到這些影片，宣稱「有史以來首次在白金漢宮前舉辦耶誕市集」，幸好她出發前幾天得知這是假的。她說，那些影像「看起來挺真的」。

《法新社》21日報導，數名內容創造者貼出這些AI生成的「不存在的耶誕市集」影像，宣稱會有「從未有過的皇家耶誕體驗」，這些發文還有泰文、葡萄牙文、阿拉伯文、亞美尼亞文版。旅居倫敦的法國人盧卡斯（Lucas）說，他從國外的朋友那，聽到很多關於「王宮旁辦市集」的傳言，直到法新社記者告訴他真相，他才發現原來是AI做的照片。

隨著假消息愈傳愈廣，一些旅遊部落客紛紛拍片闢謠，包含知名倫敦旅遊網Love and London。該部落客指出，AI影像中的市集位置，看來是白金漢宮外一處不對外開放的區域，而且照片裡的燈串看起來像直接掛在天空。

這些AI生成的白金漢宮耶誕市集照片，最早從9月開始出現，當時定期舉辦白金漢宮參觀活動的「皇家收藏信託」（Royal Collection Trust），剛宣佈將推出小型聖誕快閃店。該基金會回應這些假照片，澄清快閃店「不是耶誕市集」，而且「白金漢宮沒有耶誕市集」。

Buckingham Palace’s ‘Christmas market’ has drawn crowds – but something isn’t right https://t.co/pZMagHCsgM pic.twitter.com/mOCYBLJmw2 — The Independent （@Independent） November 21, 2025

