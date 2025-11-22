超扯！美國男手繪「車輛證件」上路 警目睹傻眼

美國一名男子以筆、麥克筆和蠟筆繪製「車輛登記」與「檢驗」文件，還貼在車輛擋風玻璃上。（圖截自FB／New York State Police）

美國紐約發生一起離奇事件，一名男子竟以蠟筆和麥克筆親手繪製「車輛登記」與「檢驗」文件貼在車輛擋風玻璃上。荒唐操作不僅被警方當場識破，還因車牌與車輛資訊不符，最終吃上多項罰單。

《紐約郵報》報導，50歲的考利（Gregory Cawley）因車牌與車輛登記資訊不符，遭警方攔查。警方在靠近車輛後，才發現他在擋風玻璃上張貼的「車輛登記」與「檢驗」文件，竟是用蠟筆和麥克筆手繪而成，宛如幼稚園美術作品，讓警員當場傻眼。

請繼續往下閱讀...

警方指出，這份文件明顯以各種美術工具手繪而成，而且畫得「相當有自信」。警方也在臉書發文提醒民眾，任何文具、美術作品均不能取代官方車輛文件。最終，考利因未檢驗車輛、未登記車輛、車牌不符等多項違規行為，被開出多張罰單，車輛也被禁止上路。警方呼籲，駕駛人務必使用合法、有效的車輛證件，切勿以創意取代規範，否則恐面臨法律後果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法