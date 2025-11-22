川普趁危機提和平計畫 外媒分析：澤倫斯基選擇空間不斷縮小

《紐約時報》及《衛報》等外媒分析指出，烏克蘭總統澤倫斯基正面臨國內外各種壓力，在美國強推和平計畫下，恐怕沒有太多迴旋空間。（法新社）

美國提出的烏俄28點和平計畫，被認為忽視烏克蘭的「紅線」且明顯偏袒俄羅斯。《紐約時報》及《衛報》等外媒分析，美方提出最新計畫的時機，正值烏國面臨戰場前線失利、基輔當局內部貪腐醜聞，以及烏國民眾支持談判解決問題的比例相較戰爭初期大幅上升等複雜因素，這些都讓烏國總統澤倫斯基的選擇空間正在不斷縮小。

美方的和平計畫曝光之際，澤倫斯基政府正因能源部被踢爆一起1億美元（約31億台幣）的收取回扣醜聞，且牽涉多位部長和總統親信，已導致國會罷免兩名部長，執政陣營也多次傳出建議撤換總統幕僚長葉爾馬克，但不滿聲浪仍未消退。與此同時，烏軍在戰場上面臨愈來愈大的壓力，包括兵力不足，導致前線出現缺口，俄國藉此取得小幅進展等。基輔也面臨日益嚴峻的財政壓力，歐盟利用凍結的俄國國有資產提供貸款給烏國的計畫，如今前景堪憂。

烏國評論家認為，俄方現在急於提出和平計畫，是為了利用澤倫斯基因腐敗指控而面臨的困境，並拖延歐洲就凍結的俄國資產做出任何決定。

多年來，烏國民眾大多對俄國入侵感到憤怒，並反對政府做出任何讓步。如今，烏國國內對和談的支持率正在上升。智庫「基輔國際社會學研究所」的民調顯示，支持透過談判解決問題的比例已從戰爭爆發第一年（2022年）的10％上升到如今的74％。雪上加霜的是，隨著冬季將至，俄國加強襲擊烏國能源基礎設施，烏國正面臨嚴重的電力短缺，民眾普遍士氣低落、疲憊不堪。

面對與日俱增的內外壓力，澤倫斯基像以往一樣，轉向尋求歐洲盟友的幫助，與法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、英國首相施凱爾等人通電話，並協調下一步行動。今年2月，當川普在白宮嚴厲批評澤倫斯基後，歐洲領袖紛紛聲援；當川普一度暫停對烏國的軍援時，歐洲就向美採購武器轉交烏國；美俄元首阿拉斯加峰會後，歐洲領袖也特地赴美陪同澤倫斯基與川普會面。澤倫斯基眼前的對美談判策略，與先前應對川普政府如出一轍，將在很大程度上取決於他能爭取到多少歐洲的支持。

據了解，如果烏方同意遵循美方和平計畫，部分解凍的俄國資產將用於支付烏國重建費用。烏國還將獲得「可靠的安全保障」，承諾如果俄國再次入侵，將對俄採取軍事回應，但並未提供太多細節。此外，如果俄國再次入侵，對俄制裁將恢復，莫斯科也將失去計畫給予的各項利益，包括俄國的幾個重要目標，例如重新加入八大工業國集團（G8）、重新融入全球經濟，以及與美國進行聯合投資等。

儘管烏國公開表現得十分強硬，但部分烏國菁英階層私下承認，即使所有人都認為莫斯科是個缺乏誠意的談判夥伴，但達成協議或許迫在眉睫。部分歐洲情報機構也得出相同結論，稱軍事、社會和經濟狀況可能迫使基輔在不久的將來簽署協議，「烏國可能必須做出一些非常不愉快的妥協，包括放棄部分領土，而且這種情況可能在未來六個月內發生」。

《法新社》分析華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據指出，美方提案可能讓俄國淨增約2300平方公里領土，幾乎與盧森堡面積相當。目前來看，該計畫似乎難以被烏國民眾接受，包括要求烏國從仍控制的烏東部分領土撤軍，同意赦免俄國所有戰爭罪行，並依靠定義模糊的美國安全保障，來阻止俄國之後潛在入侵，而美國顯然會為此收費。

