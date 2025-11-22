熱擁寡婦又盧改信教！美副總統范斯疑惹毛太座 烏莎亮相沒戴婚戒

這張美國第一夫人梅蘭妮亞與第二夫人烏沙19日參訪北卡軍營的合照明顯可見，梅蘭妮亞(中)左手戴有戒指，但烏沙(左)卻十指空空。（路透）

烏沙‧范斯19日訪問北卡羅萊納州的軍營時，十指空空沒戴婚戒。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞‧川普（Melania Trump）與第二夫人烏沙‧范斯（Usha Vance）日前聯袂參訪北卡羅來納州勒強營（Camp Lejeune）與新河陸戰隊航空站（MCAS），但外界關注的焦點並非都有移民背景的正副總統夫人一同亮麗現身，而是近日被老公副總統范斯慫恿改變宗教信仰的烏沙，公開亮相時十指空空，沒戴婚戒。

白宮表示，正副總統夫人19日在這2座軍事基地會見學生、教師、軍眷與現役軍人；而根據新聞媒體在現場拍攝、稍後流傳於各社群媒體的公開照片，烏沙當天明顯十指空空，沒有配戴婚戒。相較之下，第一夫人梅蘭妮亞雙手都戴著戒指。依照西方習俗，婚戒通常戴在左手無名指。

翻查過去的新聞照片，烏沙此前公開露面時，疑似也曾沒戴婚戒，但她這回是在「驚天一擁」與「盧改信教」等八卦過後不戴婚戒露面，不免引發各種聯想。美國民主黨政治策士帕克霍曼柯（Adam Parkhomenko）就說，這情況「有意思」；另有人則直言「這發生得比我們想像得快…」；民主黨則虧說，范斯現在應該是睡沙發吧？

范斯伉儷的關係之所以備受注目，在於范斯日前曾公開暗示，希望身為虔誠印度教徒的烏沙改變宗教信仰。范斯來自福音派家庭，2019年皈依天主教；烏沙雖在美國加州出生長大，但卻成長於印度教家庭。

儘管范斯事後澄清並無此意，烏沙今年6月受訪時也明確表示不會隨夫改信天主教，但印度媒體與民眾仍對范斯盧妻改變信仰大為不滿，甚至認為這形同是印度過去遭歐洲殖民時、印度人被迫皈依基督信仰的翻版。

范斯是在今年10月底於美國保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）的活動上公開發言時，暗示希望烏沙改變宗教信仰。范斯當時自問自答說，他當然希望妻子終有一日能跟他一樣被教會感動…他信奉基督教福音，希望終有一日妻子能與他同感。

此外，范斯在前述的「美國轉捩點」活動上，還曾與美國已故保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）的遺孀艾瑞卡（Erica）當眾熱情相擁，令人瞠目結舌，惟恐天下不亂的鄉民還因此叫烏沙「塊陶啊」。

美國第一夫人梅蘭妮亞19日參訪北卡軍營時，雙手都戴有戒指。（路透）

這張本月8日在華府希爾頓飯店拍攝的照片顯示，范斯與妻子烏沙在陸戰隊舞會上共舞時，都戴著婚戒。（美聯社）

