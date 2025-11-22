川普訂「死線」！促澤倫斯基感恩節前同意和平計畫

川普（左）要求澤倫斯基（右）在27日前，同意最新和平計畫是恰當的。（法新社）

美國近日向烏克蘭提交一份立場傾向俄羅斯的烏俄28點和平計畫，並傳出總統川普施壓烏方在27日感恩節前夕同意，否則可能失去美國對其提供的戰事支援，烏方只能繼續打仗，且最終還是會失去土地。

烏國總統澤倫斯基坦言面臨該國史上最艱難的抉擇，必須在失去尊嚴或失去夥伴之間擇一。俄國總統普廷則稱美國方案可為和平奠基，並警告若烏方拒絕，將擴大攻勢。

白宮提出的最新和平計畫包含要求烏方割讓東部頓巴斯地區、限制烏軍規模在60萬人、禁止烏國加入北大西洋公約組織（NATO）等，迫使澤倫斯基21日向全國發表談話時，直言現在是烏國史上最艱難、面臨最沉重壓力的時刻之一，必須在接受和平計畫的28個難題，面臨沒有自由、尊嚴、正義的生活，以及失去一個重要夥伴（即美國）之間做出抉擇。

澤倫斯基強調，他「絕不會背叛烏國」，將提出替代方案，不會給敵人任何理由指控烏方不想要和平、破壞和平進程、沒有做好外交準備，呼籲烏國人團結一致，停止內耗與政治紛爭（暗指近期的貪腐紛爭）。

《華盛頓郵報》引述知情人士披露，白宮正在施壓基輔當局，在27日感恩節前同意該和平計畫，否則將削減對烏情報分享與武器供應。川普在被問及此事時，稱只要進展順利，往往會延長期限，但27日是一個合適的期限，美國有實現和平的解決方案，澤倫斯基必須同意，才能阻止俄國入侵，「他如果不喜歡（提案），他們就只能繼續打仗」。

針對新計畫要求烏方割讓仍在其控制下的頓巴斯地區的12%領土，川普則稱烏國最終會失去那些土地，「短時間內就會」。川普稱對抗俄軍的烏軍很勇敢，但冬季即將到來，烏國能源設施屢遭襲擊，全都反映結束戰爭的緊迫性。

俄國總統普廷證實收到美方最新和平計畫，並指這可能為最終的和平協議奠定基礎，但若烏方不願討論，並拒絕這項提案，俄國將擴大攻勢、奪取更多領土，烏方和歐洲必須認清，類似烏國關鍵前線城市庫皮揚斯克遭俄軍拿下的事件，將不可避免地重演。

