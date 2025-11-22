為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    為烏俄和平方案辯護 范斯：若認為提高援助、制裁就能勝利是「幻想」

    2025/11/22 18:21 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、美國總統川普和副總統范斯，今年2月在白宮會晤。（法新社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、美國總統川普和副總統范斯，今年2月在白宮會晤。（法新社檔案照）

    美國施壓烏克蘭接受最新提出的28點烏俄和平方案，副總統范斯（JD Vance）21日與烏國總統澤倫斯基通話後表示，任何終戰方案都須維護烏國主權，但若認為只要美國提供基輔更多資金或武器，就能贏得戰爭，是「幻想」。

    范斯21日為川普政府提出的最新和平方案辯護，認為外界的批評誤解這份方案以及現實情況。他發文寫道，任何烏俄和平方案都須符合3點：一、停止殺戮同時維護烏克蘭主權；二、要烏、俄雙方都能接受；三、盡最大可能降低再度爆發戰事的風險。

    川普政府日前提出28點方案，作為結束迄今已邁入第4年的烏俄戰爭架構，方案中要求烏克蘭放棄對克里米亞和烏東整個頓巴斯地區控制權，並永久放棄加入北大西洋公約組織（NATO）。

    范斯該篇發文表示，對美國政府正在努力的這項和平架構的每一項批評，「不是誤解其內容，就是錯誤陳述一些戰場現實現況」，「現在有一種幻想，認為我們只要提供更多錢、更多武器，或者施加更多制裁，勝利就會到來。和平不會由失敗的外交官或者活在幻想世界的政治人物締造，而是活在現實世界的聰明人才有可能達成」。

    澤倫斯基21日發文表示，他與范斯和美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）通話「將近一小時」，他表示，「烏克蘭一向尊重、並會繼續尊重美國總統川普終結流血衝突的意願」。白宮官員向法新社表示，總統川普正與雙方合作，以盡快結束這場已持續太久、造成太多無謂死亡的戰爭。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播