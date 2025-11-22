為烏俄和平方案辯護 范斯：若認為提高援助、制裁就能勝利是「幻想」

烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、美國總統川普和副總統范斯，今年2月在白宮會晤。（法新社檔案照）

美國施壓烏克蘭接受最新提出的28點烏俄和平方案，副總統范斯（JD Vance）21日與烏國總統澤倫斯基通話後表示，任何終戰方案都須維護烏國主權，但若認為只要美國提供基輔更多資金或武器，就能贏得戰爭，是「幻想」。

范斯21日為川普政府提出的最新和平方案辯護，認為外界的批評誤解這份方案以及現實情況。他發文寫道，任何烏俄和平方案都須符合3點：一、停止殺戮同時維護烏克蘭主權；二、要烏、俄雙方都能接受；三、盡最大可能降低再度爆發戰事的風險。

川普政府日前提出28點方案，作為結束迄今已邁入第4年的烏俄戰爭架構，方案中要求烏克蘭放棄對克里米亞和烏東整個頓巴斯地區控制權，並永久放棄加入北大西洋公約組織（NATO）。

范斯該篇發文表示，對美國政府正在努力的這項和平架構的每一項批評，「不是誤解其內容，就是錯誤陳述一些戰場現實現況」，「現在有一種幻想，認為我們只要提供更多錢、更多武器，或者施加更多制裁，勝利就會到來。和平不會由失敗的外交官或者活在幻想世界的政治人物締造，而是活在現實世界的聰明人才有可能達成」。

澤倫斯基21日發文表示，他與范斯和美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）通話「將近一小時」，他表示，「烏克蘭一向尊重、並會繼續尊重美國總統川普終結流血衝突的意願」。白宮官員向法新社表示，總統川普正與雙方合作，以盡快結束這場已持續太久、造成太多無謂死亡的戰爭。

