中國全力反擊「台灣有事」國際反應曝！ 外媒揭分析：對高市有利

日本首相高市早苗。（法新社）

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，觸動中國敏感神經，祭出一連串「禁日令」施壓。不過，外媒報導，除了台灣總統賴清德力挺日本、美國駐日大使嘲諷中國，以及俄羅斯聲援北京以外，未見其他西方國家發言。多位學者分析，國際如此沉默「或許對高市早苗有利」。

根據《BBC》報導，中國已經發出旅遊警告，同時暫停日本水產品進口，也停止日本牛肉對華出口磋商。在中日關係緊張之際，中國獲得俄羅斯聲援，俄羅斯外交部發言人聲稱高市早苗的發言「非常危險」；然而，國際社會上未見更多駁斥相關言論的說法。

請繼續往下閱讀...

另外，日本除了獲得賴清德的聲援，美國迄今發言的最高級別官員是美國海軍作戰部長柯德爾上將（Adm. Daryl Caudle）和美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）。柯德爾17日受訪時說，理解高市早苗的立場，葛拉斯則是於15日直接在X上對中國官員嗆聲。另外，葛拉斯20日更酸：「北京要擺脫脅迫的慣性並不容易」，直接表態會繼續支持盟友日本。不過，除了官方人員，美國共和黨議員里契（Jim Risch）認為，高市早苗的發言太超過且不恰當。

報導引述多名學者分析指出，國際社會選擇不多加評論，免得火上加油，部分國家選擇私下關心或支持，但不公開表態，避免局勢惡化。英國並未對目前中日關係表態，但英國前首相特拉斯（Liz Truss）說，日本在台灣議題上的強硬做法令人振奮，「是英國的榜樣」。

報導指出，儘管缺乏國際反應，但多位學者說，對於高市早苗來說，此刻「沉默是金」，台灣淡江大學教授蔡錫勲指出，高市發言前經過深思熟慮，言論發表後民調上升，其他國家未插手評論「火上澆油」，對高市早苗來說是有利的；東京法政大學法學院福田圓教授也說，日本現階段想讓北京承認日本政府的立場並未改變。因此，對高市而言，國際保持沉默是有利的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法