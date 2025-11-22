為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    全球首例！ 美華盛頓州出現人類感染「H5N5型」禽流感喪生

    2025/11/22 18:02 編譯管淑平／綜合報導
    顯微鏡下的禽流感H5N1病毒。（美聯社檔案照）

    

    美國華盛頓州衛生官員21日證實，該州一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，據信是全球首例人類感染該型病毒喪生。

    《美聯社》、《每日郵報》22日報導，根據華盛頓州衛生部發表的聲明，該名患者住在格雷斯港郡（Grays Harbor County），本身有多種慢性病，在自家後院飼養的家禽，曾接觸到野鳥。至於其感染途徑還不清楚，但是官員表示，可能與接觸野生或居家飼養的禽鳥有關連。

    這名患者11月初因高燒、意識不清和呼吸困難入院治療，先在當地醫療機構治療後，轉送西雅圖國王郡一家醫院，化驗結果證實感染H5N5病毒。官方並未披露這名患者性別、年齡、姓名等資料。

    該州衛生官員表示，「對公眾風險依然低」，「未發現其他相關人員檢驗出禽流感陽性反應」。衛生部表示，將持續監測曾與該名男子密切接觸者，不過，「目前無證據顯示這型病毒能在人與人之間傳播」。

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）本月稍早曾針對這起感染案例發表聲明，也強調沒有資訊顯示，「公共衛生風險因此案而升高」。H5N5不被認為比H5N1型病毒會對人類造成更大威脅，美國在去年和今年已有至少70起人類感染H5N1通報案例，大多數發生在酪農和家禽場工作人員，大多症狀輕微。

