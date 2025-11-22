為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日網友PO吵鬧阿姨別「台灣人」徽章喊可愛 「讀空氣」台網急道歉

    2025/11/22 19:07 即時新聞／綜合報導
    1位日本網友PO文稱4位別台灣人徽章、很有活力的阿姨「可愛」，其實是指他們跟中國人一樣吵。（圖擷取自@pekojuicy社群平台「Threads」）

    1位日本網友PO文稱4位別台灣人徽章、很有活力的阿姨「可愛」，其實是指他們跟中國人一樣吵。（圖擷取自@pekojuicy社群平台「Threads」）

    有些台灣人出國會配戴印有「我是台灣人」字樣徽章，以免被誤認成中國人。近來日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中國不滿，日本人也發現，沒有中國人的日本很清爽，但有網友PO文說，「中國觀光客變少，怎麼還有超有精神的4位阿姨」，仔細一看才發現有別「我是台灣人」徽章，瞬間覺得「可愛」；吸引不少台灣網友留言。不過有會「讀空氣」的台灣網友解讀，日本網友實際上指的是「台灣阿姨跟中國人一樣吵」。

    日本網友在社群平台「Threads」發文附上一張包包別有「我是台灣人」徽章的圖寫道，「明明聽說中國觀光客變少了！結果一上電車就看到一組超有精神的4位阿姨，我還想說：根本沒有變少嘛！結果仔細一看，她們的包包上別著寫著『我是台灣人』的徽章，強烈主張身份，瞬間覺得她們變得超可愛」。

    貼文一出，引來一些台灣網友留言，「台日友好」、「可愛」、「愛台灣」；而讀懂日本網友真正意思的台灣網友則急忙道歉，「不好意思，台灣阿姨太有活力了」；也有人質疑「真的是台灣人嗎？」自稱在服飾店工作的網友提到，他幫顧客辦退稅時，護照套包起來像是韓國護照，拆開後實際是中國護照，這種徽章要小心中國人冒用。

    多數日本網友看到「我是台灣人」徽章則是擔心會被中國人冒用，他們也無法區分，「希望她們是真正的台灣人」、「我想知道該怎麼區分台灣人跟中國人」、「說不定哪天，中國人也會開始戴這種徽章」、「我猜她們是假的台灣人」、「不知道是不是真的台灣人」、「這個徽章加上言行舉止，很有可能是中國人」。

    在 Threads 查看

