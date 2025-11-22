為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    出乎意料!川普與新科紐約市長曼達尼會面 氣氛超融洽

    2025/11/22 16:58 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普與紐約市長當選人曼達尼在白宮會晤。（路透）

    美國總統川普22日在白宮接待來訪的紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani），商討合作推動紐約未來發展。會後兩人在媒體前展現出高度和諧、友善氛圍，與市長選舉期間唇槍舌戰、隔空交火的景象，形成強烈對比。

    川普在橢圓辦公室向媒體表示，「我們會協助他（曼達尼）」、「我們達成的共識，比我所料想的還要多。」

    川普曾批評曼達尼是「毫無經驗且只有徹頭徹尾失敗紀錄的共產主義者」，甚至威脅若曼達尼勝選，將削減提供給紐約的聯邦資金。被記者問及過往言論，川普簡單回應，「我的某些觀點改變了」、「我相當有信心他能有非常傑出的表現。」他還說，自己可以在曼達尼治理的紐約舒適生活，「我認為你們會有一位傑出的市長，希望如此」、「他的表現越好我越開心」。

    站在一旁的曼達尼也展現出，有別於競選期間大力抨擊川普的強硬態度，強調彼此對紐約市具有共同的熱愛，期盼兩人合作解決市民生活負擔的問題。

    同樣被問到是否維持對川普「暴君」和「背叛國家」的觀點，曼達尼表示，今日與川普的討論，聚焦在為紐約市民服務的共同願景，而非政治分歧；川普也幫忙打圓場說，「我有過比暴君更難聽的稱呼，所以沒那麼羞辱。」

    熱門推播