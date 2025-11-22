另類「通俄門」 英改革黨前幹部、前歐洲議員議員收賄挺俄被判刑10年半

前英國獨立黨、歐洲議會議員與前英國改革黨威爾斯黨部領導人吉爾21日前往法庭聽判。吉爾因收受賄賂發表親俄羅斯言論遭判刑10年半。（法新社）

英國右翼民粹主義政黨「英國改革黨」（Reform UK）的前地方黨部領導人、英國獨立黨（UKIP）的前歐洲議會議員吉爾（Nathan Gill），21日被法院以收受現金賄賂以便在歐洲議會發表親俄羅斯言論，判刑入獄10年半。

在坦承於2018年12月到2019年7月這8個月期間收受數萬英鎊的現金後，52歲的吉爾在倫敦的中央刑事法院被判處有期徒刑10年又6個月。



根據英國媒體，吉爾收下這些被他稱為「耶誕禮物」的現金，然後以對歐洲議會與烏克蘭的親俄媒體發表一系列親俄談話與聲明，作為回報。法官在量刑時表示，吉爾的犯行是「持續性，而非個別一次的判斷失誤」。

案發後查驗吉爾的手機通聯紀錄顯示，他曾與居中牽線提供賄款的「白手套」、親俄的烏克蘭公民沃洛申（Oleg Voloshyn）互發一系列簡訊；其中一條簡訊顯示，沃洛申提供吉爾5000歐元（約台幣18萬元），以換取吉爾在親俄媒體112 Ukraine上發言。

沃洛申在2014年之前曾任職於烏國政府，2022年遭英國制裁。除了英國的吉爾，據信沃洛申還幫俄羅斯長期金援德國的極右翼政黨「另類選擇黨」（AfD）國會議員、前歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah）。克拉去年因涉嫌與中俄掛勾，以及助理共諜案遭調查。

吉爾在2021年3月到5月間擔任英國改革黨威爾斯黨部負責人，同年曾帶領該黨在威爾斯議會選舉中的競選活動，但目前已非英國改革黨成員；2019年案發時，吉爾是代表英國獨立黨的歐洲議會議員。

