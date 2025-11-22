為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    另類「通俄門」 英改革黨前幹部、前歐洲議員議員收賄挺俄被判刑10年半

    2025/11/22 16:41 編譯張沛元／綜合報導
    前英國獨立黨、歐洲議會議員與前英國改革黨威爾斯黨部領導人吉爾21日前往法庭聽判。吉爾因收受賄賂發表親俄羅斯言論遭判刑10年半。（法新社）

    前英國獨立黨、歐洲議會議員與前英國改革黨威爾斯黨部領導人吉爾21日前往法庭聽判。吉爾因收受賄賂發表親俄羅斯言論遭判刑10年半。（法新社）

    英國右翼民粹主義政黨「英國改革黨」（Reform UK）的前地方黨部領導人、英國獨立黨（UKIP）的前歐洲議會議員吉爾（Nathan Gill），21日被法院以收受現金賄賂以便在歐洲議會發表親俄羅斯言論，判刑入獄10年半。

    在坦承於2018年12月到2019年7月這8個月期間收受數萬英鎊的現金後，52歲的吉爾在倫敦的中央刑事法院被判處有期徒刑10年又6個月。

    根據英國媒體，吉爾收下這些被他稱為「耶誕禮物」的現金，然後以對歐洲議會與烏克蘭的親俄媒體發表一系列親俄談話與聲明，作為回報。法官在量刑時表示，吉爾的犯行是「持續性，而非個別一次的判斷失誤」。

    案發後查驗吉爾的手機通聯紀錄顯示，他曾與居中牽線提供賄款的「白手套」、親俄的烏克蘭公民沃洛申（Oleg Voloshyn）互發一系列簡訊；其中一條簡訊顯示，沃洛申提供吉爾5000歐元（約台幣18萬元），以換取吉爾在親俄媒體112 Ukraine上發言。

    沃洛申在2014年之前曾任職於烏國政府，2022年遭英國制裁。除了英國的吉爾，據信沃洛申還幫俄羅斯長期金援德國的極右翼政黨「另類選擇黨」（AfD）國會議員、前歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah）。克拉去年因涉嫌與中俄掛勾，以及助理共諜案遭調查。

    吉爾在2021年3月到5月間擔任英國改革黨威爾斯黨部負責人，同年曾帶領該黨在威爾斯議會選舉中的競選活動，但目前已非英國改革黨成員；2019年案發時，吉爾是代表英國獨立黨的歐洲議會議員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播