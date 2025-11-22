中國取消赴日旅遊 大阪府知事：藉此改變依賴中客商業模式

大阪府知事吉村洋文希望旅遊業者能藉此機會，建立一個「即使中國遊客減少甚至沒有」，也能持續獲利的商業模式；示意圖，圖與新聞事件無關。（路透社資料照）

日本首相高市早苗近期重申「台灣有事即日本有事」立場引起中國不滿，中國外交部呼籲其公民避免前往日本。18日的大阪府例行記者會上，大阪府知事吉村洋文認為，類似的情況未來可能會再次發生，日本需要將中國視為高風險國家，也希望旅遊業者能藉此機會，建立一個「即使中國遊客減少甚至沒有」，也能持續獲利的商業模式。

《產經新聞》報導，因中國外交部呼籲中國公民盡量避免赴日旅遊，已經有一些飯店收到中國遊客取消訂房，有些人擔心這種狀況會持續下去，但有人認為，這種「高風險國家」未來可能會故技重施，呼籲日本能藉此契機，重新審視在旅遊業與經濟上對中國的過度依賴。

根據日本國家旅遊局統計，今年1至9月，中國赴日遊客人數相較去年同期成長42.7%，達748.72萬人次，已超過去年一整年的698萬人次，正式超越韓國，成為赴日人數最多的國家。

京都市觀光協會官員指出，目前無法預測影響程度，但會密切關注。根據京都市政府的調查，去年到訪京都市的中國遊客人數達到183.4萬人次，約佔外國遊客總數（約821萬人次）的22%。目前有些住宿場所已經收到來自中國遊客的取消預訂。

大阪府知事吉村洋文在18日的例行記者會上指出，類似目前這種旅行禁令的情況未來可能會再次發生。「我們需要將中國視為一個高風險國家。我希望旅遊業者能藉此機會，努力建立一種即使中國遊客數量減少、甚至降至零，也能持續盈利的商業模式。」

針對「中客不赴日」，日本國土交通大臣金子恭之則在記者會上表示，鑑於目前除了中國以外，其他國家的遊客數量增加，希望能實施真的刺激赴日旅遊需求的政策。

