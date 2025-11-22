安樂死合法化議題延燒 歐洲國家現況一次看

歐洲目前已有多國允許末期病患以安樂死，或協助死亡的方式結束生命。示意圖。（法新社）

斯洛維尼亞將於23日舉行全民公投，決定是否允許安樂死，讓這個爭議性十足的議題再次受到矚目。《法新社》22日整理歐洲國家允許安樂死的現況，目前已有多國允許末期病患以安樂死（由護理人員應病人要求實施死亡）或協助死亡（協助病人結束自己的生命）的方式結束生命。

荷蘭及比利時是安樂死的「先行者」。在荷蘭，安樂死自2002年4月起合法，但受到嚴格監管，醫師和獨立專家必須共同認定患者正遭受難以忍受的痛苦，且無任何康復希望。這項權利於2023年擴展至12歲以下兒童。比利時於2002年稍後效仿荷蘭，通過安樂死法案，並附加與荷蘭類似的限制條件。

請繼續往下閱讀...

瑞士禁止「主動安樂死」，但自二次世界大戰以來一直允許「協助死亡／自殺」；該國刑法規定，只有「出於自私動機」的教唆或協助行為才屬於違法。2014年，瑞士更成為世界上第一個允許所有年齡層的末期疾病兒童申請協助死亡的國家。瑞士設有醫療倫理規範，患者由相關機構協助死亡，許多外國人士選擇前往瑞士尋求該協助。

盧森堡於2009年將安樂死和協助死亡合法化，而奧地利國會也於2021年12月投票通過，對重症或末期病患協助死亡的合法化法案。

西班牙於2021年3月通過法律，允許安樂死和醫療協助死亡，但條件十分嚴格，申請人必須神智清醒且有行為能力，申請必須以書面提出，之後須再次確認，並經評估委員會批准。在葡萄牙，2023年5月通過安樂死非刑事化法案，但因憲法法院裁決，尚未生效。

2019年9月，義大利憲法法院概述病人在何種情況下可以獲得安樂死，而協助者不會面臨刑事指控。然而，由於義大利國會尚未通過必要的立法，安樂死的實施仍然困難重重。因此，一個支持安樂死的協會推動各地區制定相關規定，托斯卡納大區於今年2月率先加快，並簡化安樂死程序。

英國國會下議院於2025年6月就此議題進行第二次投票，允許患有不治之症的成年人服用致死藥物。該法案目前正在上議院審議，即使獲得通過，這項適用於英格蘭和威爾斯的法律，預計仍需數年才能生效。同時，蘇格蘭議會於5月首次就一項安樂死合法化法案進行投票，但該法案在正式成為法律之前，還需通過議會的進一步審查。

法國方面，一項由總統馬克宏支持、旨在為患有嚴重且不治之症的成年人，提供醫療保障的法律草案，因議會於2024年6月解散而陷入停滯。該草案文本由一位議員進一步修改，並附有關於臨終關懷的相關文本。該草案於5月下旬在國民議會（下議院）首次投票通過，預計於2026年1月提交參議院審議。馬克宏已表示，如果議會再次陷入僵局，將舉行全民公投。

