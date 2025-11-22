別太相信AI！日老翁以AI判斷野菇可食用 結果中毒送醫

日本和歌山市老翁採集野外蘑菇，以AI判斷無毒並吃下，結果中毒症狀送醫。圖為日本臍菇。（圖擷自日本厚勞省官網）

不要過於信任AI！日本和歌山縣和歌山市政府生活保健課通報，市內1名70來歲老翁在採集野外蘑菇後，以AI判斷無毒並吃下，結果出現中毒症狀送醫治療，經過檢驗後確認他食用的是毒菇。

據《TBS》報導，和歌山市生活保健課指出，這名老翁本月3日前往奈良縣下北山村的山區採菇，4日試圖聯繫植物園詢問這些蘑菇是否能吃，但最終聯絡不上，因此他改為拍照由AI辨別，AI則指稱這是可以食用的一般香菇或秀珍菇。

老翁相信AI的答案將野菇吃下，大約30分鐘後就出現嘔吐等症狀，一度住院治療，所幸目前已經康復。和歌山縣立自然博物館、和歌山市衛生研究所採集殘留的野菇進行檢驗，確認這其實是「日本臍菇（俗稱月光茸）」，本身具有毒性。

日本臍菇外觀和香菇、秀珍菇類似，雖然切開菇肉後會有明顯黑斑，但部分臍菇沒這種特徵，因此和歌山市生活保健課強調，千萬不要用AI或圖鑑自行判斷野菇是否能夠食用，若發現不認識的菇類也不要採集。

