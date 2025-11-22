為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    支持與反對交鋒 斯洛維尼亞安樂死公投明登場

    2025/11/22 16:14 編譯孫宇青／綜合報導
    斯洛維尼亞公民揚澤科維奇曾帶著糖尿病的妻子前往瑞士安樂死，他將在斯國的安樂死公投中投下同意票。（路透）

    斯洛維尼亞公民揚澤科維奇曾帶著糖尿病的妻子前往瑞士安樂死，他將在斯國的安樂死公投中投下同意票。（路透）

    斯洛維尼亞國會在7月通過一項「協助死亡」（assisted dying）法案，允許在特定條件下協助無法承受痛苦的末期成年病患結束生命，準備在23日對該法案進行公民投票，投票結果具有約束力。

    《路透》22日報導，該法案允許面臨難以忍受的痛苦，且無任何改善希望的成年人選擇安樂死，支持者認為這將減輕不必要的痛苦，反對者則認為社會應該照顧病人，而不是幫助他們死亡。

    居住在盧布爾雅那東部聖托馬茲鎮的86歲老人揚澤科維奇（Marijan Janzekovic）支持這項法案。他的妻子阿蓮卡（Alenka Curin-Janzekovic）多年來飽受糖尿病相關疾病折磨，只能依靠輪椅行動，最終在2023年，他帶她前往瑞士一家診所接受安樂死，「她坐在輪椅上，痛苦不堪，我看著她就心如刀割」。

    然而，反對者稱這項法律不人道，違反國家憲法明言人的生命不可侵犯的規定。天主教大主教佐雷（Stanislav Zore）表示，國家應該將重點放在臨終關懷，「讓我們關懷病人和臨終者，但不要讓他們選擇自殺」。

    如果多數選民反對這項法案，且反對者佔169.2萬選民總數的至少20％，該法案將被否決。

    據了解，澳洲、加拿大、荷蘭、比利時和美國幾個州已經允許安樂死。英國下議院今年稍早投票通過安樂死合法化法案，但仍須上議院批准。

    英國的法案只允許患有末期且預期壽命不到6個月的成年人在獲得2名醫生批准、接受司法監督並自行服用藥物的情況下實施安樂死。斯洛維尼亞的法案與英國類似，要求獲得2名醫生的批准，但同時也設下冷靜期，並允許自行服用藥物。

    除了末期疾病之外，荷蘭和比利時還將非末期診斷（例如精神疾病）納入安樂死的適用範圍，允許由醫生實施安樂死，以及協助自殺。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

