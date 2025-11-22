愛貓失蹤10年奇蹟尋回！主人堅持「這舉動」成關鍵

美國紐約一戶家庭10年前走失的愛貓Asa，近日在新澤西州被尋回。（圖截自FB／Montclair Township Animal Shelter）

美國紐約一戶家庭日前迎來奇蹟般的重逢，他們10年前走失的愛貓Asa，近日在新澤西州被尋回，而能順利團聚的關鍵，正是貓咪晶片資訊仍保持有效。多年失散後，家人終於再次與愛貓團聚，溫馨畫面令人動容。

《紐約郵報》報導，美國一戶家庭日前與10年前走失的愛貓Asa重逢。新澤西州蒙特克萊爾鎮的一家動物收容所表示，近日一位民眾將一隻流浪貓送到收容所，工作人員依程序為貓咪掃描晶片，結果顯示牠的主人正是曾住在當地的哈伯利（Sean Haberle）。由於晶片仍註冊有效且電話號碼未更改，因此收容所成功聯絡到失主，讓一家人終於與愛貓重聚。

請繼續往下閱讀...

哈伯利回憶，Asa是他十年前領養的幼貓，卻因鑽出一扇開著的窗戶，沿著雨水槽逃脫而走失。他曾試圖爬上梯子救援，自己卻因梯子滑落而摔倒，貓也因此驚嚇逃跑。事發後，家人四處張貼海報、詢問收容所，甚至每天在社區裡尋找，但始終沒有消息。即便全家後來搬到紐約上州，他們仍持續更新晶片資訊，希望有朝一日能收到好消息。然而多年毫無進展，哈伯利坦言，家人幾乎都認為「再也見不到Asa了」。

收容所表示，Asa在接受全身掃描時配合良好，使得晶片比對順利完成，確認牠就是那隻走失多年的貓咪。哈伯利一家接到消息時起初難以置信，甚至以為是詐騙。收容所強調，這起團圓奇蹟完全仰賴晶片資訊保持有效，也藉此提醒飼主務必定期更新聯絡方式，確保萬一走失也能順利找回寵物。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法