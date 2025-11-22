為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓Coupang再傳客戶個資外洩 估4500人受影響

    2025/11/22 16:42 即時新聞／綜合報導
    知名電商酷澎（Coupang）驚傳約4500名顧客個資外流。（路透社）

    知名電商酷澎（Coupang）驚傳約4500名顧客個資外流。（路透社）

    南韓電商酷澎（Coupang）驚傳約4500名顧客個資經由未經授權的第三方管道外流，外洩資料包括姓名、電子郵件、電話、地址以及交易紀錄，洩露時間長達12天。Coupang表示，目前尚未發現這些資料被非法利用，公司已迅速切斷第三方的存取途徑，並持續監測事態發展。

    綜合外媒報導，Coupang對此事件表達歉意，同時提醒受影響用戶小心不明來電、簡訊，避免陷入假冒公司的網路詐騙中，現已將此事件通報韓國科學技術資訊通訊部及個人資訊保護委員會，

    此次並非Coupang首次爆出資安漏洞事件。2023年，傳出46萬筆顧客資料在暗網被公開；此外，約13.5萬名Coupang Eats外賣員以及2.2萬名訂餐人和收貨人的個人資料，從該平台的系統中洩漏，公司因此受到鉅額罰款。

    業界人士指出，Coupang資安問題頻傳，恐反映其內部防護機制尚未完善，雖然此次外流資料尚未被濫用，但資安專家警告此類事件若未徹底改善，恐將嚴重損害用戶信任。

    熱門推播