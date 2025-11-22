外交官當心表情管理！不只中國 日媒爆還有「這國」媒體愛刻意拍照

中國官媒《央視》釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋」，金井正彰低頭的畫面，被認為是刻意羞辱日方。（圖擷自微博）

中日關係緊張，日本外交官赴中磋商，卻被中國官媒《央視》拍下看似對中國官員低頭的照片，引發爭議。日媒表示，其實韓國媒體也時常用這種手法拍攝用於報導日韓關係的照片上，提醒外交官務必做好表情管理。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日前往北京磋商後，被捕捉到一張他面對中國外交部亞洲司司長劉勁松，雙手插在口袋中輕蔑送客時竟低頭看似示弱的照片，引發熱議。不過，其實他當時只是低頭聆聽翻譯。

《產經新聞》報導 ，這張照片將中國描繪成居高臨下、凌駕於日本之上，而這種手法，其實在韓國媒體報導日韓關係時，也時常能看到。

報導指出，在韓國有一種叫做「臉部表情控管」的技巧，用來避免落入這種陷阱。在韓國人對於領土爭端或歷史議題並感到不滿時，會立刻召見駐韓的各國官員以示抗議，而韓國媒體總是守在那邊，準備在官員們剛好低頭時拍下照片，並用以報導。

因此，日本駐首爾官員長期以來都被告知，遇到這種時候，要注意控制面部表情。不過這種做法也有弊端，有時候一些官員會被拍到下巴抬起、嘴唇緊緊抿著的照片，導致他們被批評「態度傲慢」。

報導內容中也有一點相當有趣，中韓的交戰禮儀似乎著重以態度壓制對方，而非重視實質的內容，是否這就是東亞外交獨特之處頗令人玩味。

