    國際

    魏科夫欲從烏俄和平方案牟利？ 歐洲官員斥「該去看精神科醫生」

    2025/11/22 14:52 編譯孫宇青／綜合報導
    魏科夫提議美方可利用凍結的俄羅斯資產「牟利」，讓歐洲官員怒斥他「該去看精神科醫生」。（彭博）

    魏科夫提議美方可利用凍結的俄羅斯資產「牟利」，讓歐洲官員怒斥他「該去看精神科醫生」。（彭博）

    美國政治新聞網站《政客》（Politico）21日報導，美國針對烏俄終戰提出的最新和平方案，計畫利用凍結的俄羅斯資產「牟利」，讓歐洲官員怒不可遏，警告這將破壞他們協助烏克蘭度過戰爭難關的努力，更斥責美國總統川普的特使魏科夫「該去看精神科醫生」。

    據報導，幾個月來，歐盟官員一直在努力尋找一種方法，利用主要存放在比利時的1400億歐元（約5.06兆台幣）被凍結的俄國國有資產，來支持基輔的對抗侵略行動，但一直未能成功。由於烏克蘭面臨明年初資金耗盡的風險，急需這筆資金。

    歐洲外交官表示，布魯塞爾的談判目前處於極其微妙的階段，因為高階官員正試圖敲定一份法律文本，以便允許將凍結的資金用於向烏克蘭政府提供貸款。

    然而，美國提出的28點烏俄停火藍圖中，包含一項與之相悖的提議：一旦停火協議達成，美國將利用被凍結的俄國資產，進行由美方主導的烏克蘭重建工作，並將從這項重建工作中抽取「50％」的利潤。

    多位歐盟外交官員和官員直言，他們擔心川普特使魏科夫提出的這些提議，會破壞歐盟27國政府就貸款方案達成共識的可能性。歐洲領袖原本希望在下個月的關鍵峰會上敲定所謂的「賠償貸款」協議。

    一位法國前官員表示，魏科夫的提議「當然令人憤慨」，「歐洲人正竭盡全力尋找一個可行的方案，利用這些資產造福烏克蘭人民，而川普卻想從中牟利。這項提議很可能遭到所有人的否決」。

    一位歐盟高階官員在布魯塞爾對該提議嗤之以鼻，並指出無論川普想做什麼，他都無權解凍俄國在歐洲的資產。一位歐盟政府官員用粗俗的語言表達他們的失望，直言魏科夫有必要去看精神科醫生。

