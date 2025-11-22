不甩中國阻擋民眾赴日旅遊！ 東京商家稱「銷售額並未下滑」

東京商家受訪表示，中國遊客減少後，本地客購物更方便，銷售額並未真正下滑。圖為銀座購物區。（法新社）

日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發中國一連串斥罵和報復，包括鼓動中國公民勿赴日旅遊及就學。然而，《法新社》22日報導，東京的商家對此表示並不擔憂，因為中國旅客減少後，本地顧客反而更容易購物，「銷售額並未真正下滑」。

據報導，在日中關係惡化下，人們對日本高檔精品店、餐廳和飯店等遊客消費場所可能受到的影響產生擔憂，畢竟中客人數龐大，平均消費高於其他國家遊客，且從壽司到護膚品無所不包，有些飯店、設計師服飾店甚至藥局，都配備會說中文的店員，百貨公司也常使用中文標誌。

請繼續往下閱讀...

然而，即使北京對日本祭出「旅遊警告，」在東京開設珠寶店的伊藤椎名（Shiina Ito，音譯）表示，「中國顧客減少了，日本顧客來東京購物反而更容易，所以我們的銷售額並沒有真正下滑」。

在東京高檔銀座區，一家在Instagram上頗受歡迎的烏龍麵館經理山本由紀（Yuki Yamamoto，音譯）表示，儘管平時該店排隊顧客中，約有半數是中國人，但自北京警告公民避免前往日本以來，她並未察覺銷售額有任何直接影響，「我認為沒有出現任何突然的、劇烈的變化。當然，如果顧客減少，對店裡來說肯定是不利的。但日本顧客仍然經常光顧，所以我們不太擔心」。

據了解，中國是日本最大的遊客來源國，今年前9個月，中國遊客數量接近750萬人次，佔外國遊客總數的4分之1。受日圓疲軟吸引，中國遊客在第3季貢獻日本相當於37億美元（約1160億台幣）的旅遊收入。然而，去年創紀錄的3680萬全球遊客造訪日本，早已引發人們對過度旅遊可能影響日本民眾日常生活的擔憂。

針對中國的經濟脅迫，日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美警告，過度依賴一個「只要不高興就訴諸經濟脅迫」的國家是危險的。她表示，這不僅會為供應鏈帶來風險，也會為旅遊業帶來風險。日本國土交通大臣金子恭之表示，中國「旅遊警告」無須過度擔憂，因為其他國家的遊客數量有所增加。

上海一家旅行社經理吳偉國（音譯）表示，受影響最大的是團體旅遊，該社90％的客戶都要求退還已預訂的日本行程費用。然而，根據日本國家旅遊局統計，去年僅約12％的中國遊客參加旅行團前往日本，遠低於2015年的近43％。

吳偉國坦言，這場爭端不會阻止中國遊客對東京的嚮往，「中國民眾認為東京的服務品質很高，購物價格也很合理，仍然會想去日本旅遊」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法