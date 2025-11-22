扯！印度女遭3男輪姦 被約「討論案情」又慘遭律師性侵

印度女子慘遭律師性侵。示意圖，非當事人。（法新社）

印度近日發生一起離譜性侵案。一名女子2022年慘遭3名男子輪姦，她近日要出庭時，該案其中一位代理律師以討論案情為由，約她見面。沒想到，她赴約後竟慘遭該名律師強姦。

綜合媒體報導，24歲被害女子本月6日從印度北方邦（Uttar Pradesh）城鎮奧賴亞（Auraiya）出發前往出庭時，被告律師、40歲的辛格（Jitendra Singh）約她見面，將她帶到一間飯店，最後竟將她性侵。

請繼續往下閱讀...

女子向警方指出，當天辛格主動聯繫了她，表示要替她談和解，約她出來見面後，稱她回家時間會太晚，並為她在旅館訂了房間，當晚還為她帶了晚餐回來，沒想到接著辛格就從房內鎖上門，不讓她離開，並將她強暴。

女子說，最後她以拿水為藉口從房中逃走，並一直躲在飯店直到辛格離開，隔天早上她就報警，警方也立刻展開調查。警方前往旅館調取監視器與訪客紀錄，並在房間內進行檢查，順利保存證物，並從監視器畫面中證實女子說法。

最後他們突襲辛格的住所時，辛格直接從鄰居家屋頂下跳下，結果摔斷雙腿，目前已經被送醫治療，警方目前已經取得了羈押令，辛格也被送往一間拘留所等待審判。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法