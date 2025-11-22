日相高市早苗惹怒中國？翁達瑞：中國其實沒有底氣嗆聲日本

日首相高市早苗。（法新社）

日本首相高市早苗對於「台灣有事」的表態，引發中國當局強烈反彈。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，高市早苗發言挺台灣，結果惹怒中國。除了用軍演恐嚇日本之外，中國還祭出經濟制裁。中國何來底氣反嗆日本呢？本文將提供多角度的分析。

「為何是高市」。翁達瑞今日於臉書發文提及，日本與中國的外交關係本就緊張，但歷任首相從無高市的強硬態度，讓許多人感到好奇。有一說是高市身為女性，具有保護弱小的母性，因此態度強硬。另一說是高市身為女性，未曾在中國吃甜點，有強硬的本錢。不論何者，聽聽就好，不必當真。

請繼續往下閱讀...

「花錢是大爺」。日本在中國有龐大的經濟利益，也是中國觀光客喜愛的旅遊地點。只要兩國有外交糾紛，中國就擺出有錢是大爺的姿態，拒購日本產品，抵制日本旅遊。中國並非富裕的國家，錢都是從外國賺來的，根本稱不上大爺。中國威脅拒購日本產品，其他國家也可以拒購中國產品。真的要把拒購當外交武器，中國反而會成為最大的受害者。

「賺錢是大爺」。如果花錢是大爺，那賺錢就是小弟了。可是只要涉及中國，規矩就不同了。中國的規矩就是特別：花錢是大爺，賺錢也是大爺。假如：日本與中國的外交關係繼續惡化，預測中國會對日本施行出口禁令，例如：拒售稀土。真要玩出口禁運，其實日本的籌碼更多，包括各種精密零組件與先進化學原料。

「人民如草芥」。翁達瑞接著說，拒購日本產品與抵制日本旅遊，都是傷人七分、傷己三分的經濟手段。就以抵制日本旅遊為例，受傷最慘重的是中國的觀光客，包括赴日班機取消，郵輪旅客不得上岸等。

旅遊抵制當然會傷到日本的觀光業者，但對日本並非全無好處，例如：街道不再喧嘩、景點不再髒亂、運輸不再擁擠。等日本的觀光品質提升之後，其他國家的遊客就補上來了。

「靠人多而已」。除了經濟手段之外，中國也對日本祭出軍事威脅，包括公海的實彈演習，或軍機騷擾領空。問題是，會吠的狗不會咬人：中國的軍事威脅只顯露打不起仗的心虛。

其實中國人沒有比較會打仗。在近代的戰爭史，中國軍隊從未戰勝。中國的軍事力量來自人口多，而非戰力強。只要有新八國聯軍的組成，中國的軍事優勢就不見了。

「人多未必好」。翁達瑞認為，人多的好處是打群架，但也容易有內訌。中國是天然資源缺乏的國家，人多也是負擔，資源競奪激烈。只有貿易才能為中國創造人口紅利。中國的經濟發展來自人口紅利：大量的人口投入製造業，出口產品換取資源，提高人民的生活水準。一旦中國的經濟被孤立，人民的生活水準會倒退幾十年。

「給中國忠告」。翁達瑞又說，事實上，中國打不起貿易戰。幾年前，中國曾對澳洲經濟制裁，結果反讓澳洲產品行銷全球。中國也曾經拒購台灣鳳梨，結果讓他在北美也可吃到台灣鳳梨。中國對日本的經濟制裁，只爽到其他國家的人民。以台灣人為例，日本海產更爽口，日本旅遊更爽身，台日的關係更友好。老實說，苦到的是哈日的中國人。

翁達瑞最後說，「我要奉勸中國拿出大國氣度，不要把貿易當武器，以免損及人民福祉。根據現實條件的分析，中國其實沒有底氣嗆日本！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法