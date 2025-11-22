韓劇《信號》 原型「新亭洞連環殺人案」 真凶被爆已死10年

韓劇《Signal信號》是改編自知名懸案「新亭洞連環殺人案」。（翻攝自推特）

南韓知名懸案「新亭洞連環殺人案」，因改編成韓劇《Signal信號》廣為人知。時隔20年，警方透過DNA比對找到真兇，其犯案者因另一起性侵案服刑已於2015年身亡，案件雖真相大白，卻無法追究其刑責，當年負責偵辦此案的警官表示：「感覺壓在心頭的一塊大石頭終於卸下了，哪怕只是一點點。」

兩名女子遭綑綁棄屍 調查8年仍無進展

「新亭洞連環殺人案」案件可追溯至2005年。當年6月，一名20多歲女子的遺體被發現裝在麻袋內、以繩索綑綁，棄置於首爾新亭洞巷內，5個月後、距離約2公里處，又發現第二名40多歲女性遭同樣手法殺害，警方當時成立40人專案小組，調查8年仍未能鎖定兇手，並於2013年將案件列為未破懸案。

請繼續往下閱讀...

警方重啟調查 追查23萬人後鎖定嫌疑犯

2016年，首爾地方警察廳成立冷案調查組，重新檢視案件。警方比對案發相關區域的出入紀錄，共調查約23萬名曾在附近活動的民眾，最終將焦點放在當時管理現場大樓的一名管理員，警方遂調查其過往就醫紀錄，走訪40家醫院，最終成功取得生前留下的樣本，國立科學鑑定院檢驗後確認其DNA與兩起命案現場完全一致，正式揭露隱匿20年的兇手身份。然而，該男子早在2015年去世並火化。

曾負責偵辦此案警官：卸下心中重擔

曾負責偵辦此案的刑警尹京熙（윤경희）得知結果後坦言，雖然真兇終於曝光，但兇手已逝，使警方無法追究其責任，也無法查明更多真相，他表示：「幸好兇手是在我當警察期間被抓獲的，現在我終於可以卸下心中的重擔，哪怕只是一點點。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法