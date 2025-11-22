為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    奈及利亞驚傳227名師生遭槍手綁架 本週已發生3起

    2025/11/22 14:18 即時新聞／綜合報導
    奈及利亞尼日州聖瑪麗學校，有12名教師、215名學生被武裝份子綁架。圖為事發學校宿舍。（美聯社）

    奈及利亞尼日州聖瑪麗學校，有12名教師、215名學生被武裝份子綁架。圖為事發學校宿舍。（美聯社）

    奈及利亞尼日州聖瑪麗學校（St Mary's School），21日驚傳有12名教師、215名學生共227人被武裝份子綁架，這是奈國本週第3起類似事件。

    據《路透》報導，奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria）主席、牧師約翰納（Bulus Dauwa Yohanna）表示，他已前往這間寄宿學校了解情況，雖然有一些學生設法逃脫，但至少有227人被綁走。

    奈及利亞本週在凱比州有25名學生遭持槍歹徒綁架、夸拉州一處教堂有38名信徒被槍手帶走，當局為了安全起見已關閉47間學校。尼日州政府指出，先前已通知聖瑪麗學校可能會遭受攻擊，要求對方停課，但校方並未聽從指示。

    美國總統川普相當關注奈及利亞基督教徒遭遇性命威脅的情況，要求奈國出手處理否則美軍將會介入，美戰爭部長赫格塞斯20日已和奈及利亞國安顧問會晤。

    奈及利亞發生227人綁架案的尼日州，和凱比州、夸拉州接壤，奈國總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）因層出不窮的綁人案，已取消前往南非、安哥拉出席G20峰會、非洲聯盟與歐盟峰會的行程。

