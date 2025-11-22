為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國禁日水產改買「印度海鮮」！中網友崩潰：還是進日本的吧

    2025/11/22 16:09 即時新聞／綜合報導
    中國禁止日本水產品進口後，印度水產商將此視為「天賜良機」，磨刀霍霍準備進軍中國市場。（路透）

    中國禁止日本水產品進口後，印度水產商將此視為「天賜良機」，磨刀霍霍準備進軍中國市場。（路透）

    中日關係持續緊張。中國祭出包含禁止進口日本水產品在內的多項「禁日令」。讓印度相關業者相當興奮，認為是讓「印度海鮮」搶占市場的大好時機，有印度水產進口商股價直接大幅上漲。然而，許多中國網友卻相當崩潰，甚至直接表示：「還是進日本的好了」！

    綜合中媒報導，中國禁止日本水產品進口後，印度水產商將此視為「天賜良機」，磨刀霍霍準備進軍中國市場，打算以比中國便宜三成的印度蝦等水產進口至中國，而蝦類正是印度水產品的主要利潤來源。

    根據外媒報導，許多印度水產品出口商股價已經開始上漲，其中蝦類出口商Avanti Feeds一度飆漲11%，創下2個多月以來的最大單日漲幅，位居表現最佳股票榜首。海岸公司股價也上漲5%，創上月24日以來的最大漲幅。

    相關新聞獲中媒報導後，比起欣喜若狂的印度出口商，中國網友卻笑不出來，紛紛留言表示：「不要進來啊」、「送我都不要」、「先不要」、「更狠的來了」、「為什麼要在核輻射和大腸桿菌中選擇？」、「看這新聞為什麼我直打冷顫呢」、「令人堪憂」、「真是，啥玩意都往我們這裏塞啊」、「看新聞起雞皮疙瘩了」、「別了，還是吃日本的吧」。

    中國網友反應。（取自微博）

    中國網友反應。（取自微博）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播