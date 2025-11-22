中國禁日水產改買「印度海鮮」！中網友崩潰：還是進日本的吧

中國禁止日本水產品進口後，印度水產商將此視為「天賜良機」，磨刀霍霍準備進軍中國市場。（路透）

中日關係持續緊張。中國祭出包含禁止進口日本水產品在內的多項「禁日令」。讓印度相關業者相當興奮，認為是讓「印度海鮮」搶占市場的大好時機，有印度水產進口商股價直接大幅上漲。然而，許多中國網友卻相當崩潰，甚至直接表示：「還是進日本的好了」！

綜合中媒報導，中國禁止日本水產品進口後，印度水產商將此視為「天賜良機」，磨刀霍霍準備進軍中國市場，打算以比中國便宜三成的印度蝦等水產進口至中國，而蝦類正是印度水產品的主要利潤來源。

根據外媒報導，許多印度水產品出口商股價已經開始上漲，其中蝦類出口商Avanti Feeds一度飆漲11%，創下2個多月以來的最大單日漲幅，位居表現最佳股票榜首。海岸公司股價也上漲5%，創上月24日以來的最大漲幅。

相關新聞獲中媒報導後，比起欣喜若狂的印度出口商，中國網友卻笑不出來，紛紛留言表示：「不要進來啊」、「送我都不要」、「先不要」、「更狠的來了」、「為什麼要在核輻射和大腸桿菌中選擇？」、「看這新聞為什麼我直打冷顫呢」、「令人堪憂」、「真是，啥玩意都往我們這裏塞啊」、「看新聞起雞皮疙瘩了」、「別了，還是吃日本的吧」。

中國網友反應。（取自微博）

