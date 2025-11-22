烏克蘭恐被屈辱逼簽「19世紀不平等條約」！軍事粉專曝原因

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

美國近日向烏克蘭遞交一份草擬中的俄烏和平方案，內容要求基輔讓步，包括割地與削減軍備。知名軍武粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」看完條約內容直呼「這根本就是一份19世紀才看得到的戰敗國不平等條約」。對於為什麼烏克蘭的談判條件越來越嚴苛？他也指出，「時間也許不在烏克蘭這邊」。

世界特種部隊與軍武資料庫今日發文指出，這份美俄共同起草的所謂「28 點和平計劃」不僅僅是割地，而是從法律、軍事到地緣戰略層面，徹底閹割烏克蘭的主權能力。與其說是協議，不如說是俄羅斯總統普廷的「戰勝願望清單」加上美國急於脫身的「止損條款」。

條約內容包括，烏克蘭需接受「就地停火」，札波羅熱與赫爾松戰線將按目前控制線凍結，等於實質承認俄軍佔領，最屈辱的是，條款要求烏軍「撤出目前仍控制的頓內次克州剩餘地區」，以建立所謂的「緩衝區」。這意味著烏克蘭要主動交出戰場上還沒丟掉的土地。

粉專指出，美國態度的轉變早有跡可循，先前烏克蘭總統澤倫斯基訪美索要「戰斧巡弋飛彈」被美總統川普當面拒絕，就是一個重要警訊。戰線的崩壞也並非只有眾人關注的波克羅夫斯克（紅軍城），俄軍在從北到南1000多公里的戰線上，發動此起彼伏的攻勢，一個比一個危險。例如在扎波羅熱州，俄軍主力已從東面與南面發起鉗形攻勢，矛頭直指烏軍在該州的兩大戰略要塞奧里西夫（Orikhiv）與胡里艾伯樂（Huliaipole）。一旦兩處失守，烏軍就失去反攻札波羅熱州俄佔區的基地。

粉專表示，很多人會問：「烏克蘭怎麼會接受這種喪權辱國的條約？」但時間也許不在烏克蘭這邊，回顧過去的談判時間軸，每當烏克蘭失利拒絕簽署條約後，換來的不是奇蹟，而是俄軍戰線向西持續推進，以及下一份條件更嚴苛的協議。這再次驗證了國際政治與軍事最殘酷的鐵律：「戰場上拿不到的，談判桌上也別想拿到。」

至於現在這份「28 點計劃」如果不簽，還會有更好的方法？粉專表示，歐洲讓明眼人早看出他們武備廢弛、經濟困頓的情況下，自保恐怕都有困難。加上歐盟成員國多，有些國家不想得罪俄國，處處明哲保身，有些國家則早已與俄國眉來眼去，以共識決為武器，直接扯歐盟後腿。歐洲若不直接派兵參戰，則要擠出每年至少1500億歐元的支援額度，來支撐烏克蘭打這場戰爭，但歐洲早就向右轉的民意會答應？「讓我們來看看歐洲有沒有更好的方法吧。」

