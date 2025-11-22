網路詐騙的最愛！2025AI生成詐騙名人榜單曝 「她」最常被用來騙人

2025年最具風險網路搜尋名人TOP10排行榜中，泰勒絲（Taylor Alison Swift）位居第一。（法新社）

隨著生成式AI的快速發展，網路詐騙手法日益進化，詐騙者頻繁假借名人肖像，引誘民眾點擊詐騙連結、不安全網站，進而竊取金錢或個資。國際知名防毒軟體公司邁克菲（McAfee）公布「2025年最具風險網路搜尋名人TOP10」排行榜，其中美國知名女星泰勒絲（Taylor Alison Swift）成為遭詐騙濫用最嚴重的名人。

生成式AI的迅速進步，使詐騙集團能在短時間內製作大量的假內容，包括偽造的代言影片、語音訊息及新聞報導形式的廣告。這些內容通常被用於推銷虛假贈品、保養品、虛擬貨幣投資或獨家優惠，實際上會將受害者導向惡意軟體網站，或讓他們落入金錢詐欺的陷阱。

請繼續往下閱讀...

邁克菲（McAfee）針對全球8600名民眾進行調查，高達72%的美國人曾看過偽造的名人或網紅代言內容，其中39%的人曾點擊過這些貼文或連結，更有10%的人因此受害，平均損失達525美元（約新台幣16萬）。專家指出，人們在看到熟悉的名人時容易降低戒心，使詐騙者得以大肆利用信任漏洞。

邁克菲（McAfee）提及現代AI技術的真實度，已令許多專家憂心。目前僅有29%的受訪者自認能辨識偽造內容，另有21%完全沒有信心，正因如此，虛假代言、AI戀愛詐騙以及假投資風潮迅速蔓延，成為近年網路犯罪的一大趨勢，消費者務必提高警覺，避免成為詐騙集團的下一個目標。

「2025年最具風險網路搜尋名人TOP10」排行榜（美國）：

1.泰勒絲（Taylor Swift）

2.史嘉蕾·喬韓森（Scarlett Johansson）

3.珍娜·奧特嘉（Jenna Ortega）

4.席德妮·史威尼（Sydney Sweeney）

5.湯姆·克魯斯（Tom Cruise）

6.亞歷山卓·歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）

7.莎賓娜·卡本特（Sabrina Carpenter）

8.勒布朗·詹姆斯（LeBron James）

9.金·卡戴珊（Kim Kardashian）

10.千黛亞（Zendaya）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法