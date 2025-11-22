美提烏俄和平方案要求基輔讓步 葉耀元分析關鍵在美國「實質保護」

法國總統馬克宏（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（法新社）

美國向烏克蘭提出的28點和平方案，其中多點要求基輔做出讓步，其中第7點要求烏克蘭修憲承諾「永不加入北約」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，「剩下還沒講清楚或是未來有可能的發展部分，即美國到底有沒有能力給烏克蘭有意義的保護機制」。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導「法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識」的截圖，內容提及「法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」」。

葉耀元直指，「如果烏克蘭不能加入北約，請問為什麼俄烏的和平計畫需要獲得北約的共識呢？」

根據媒體報道，川普近期提出的俄烏和平計畫，基本上包涵以下內容：

1. 烏克蘭割讓整個頓巴斯地區

2. 限縮烏克蘭軍的人數在60萬人左右

3. 禁止烏克蘭加入北約

葉耀元分析，「剩下還沒講清楚或是未來有可能的發展部分，就是美國到底有沒有能力給烏克蘭有意義的保護機制。如果這個可以提出來的話，和平就有機會，道理就這麼簡單而已」。

據了解，美媒「Axios」獲得的草案顯示，美方的和平方案包含一項以北約組織（NATO）第五條款為藍本的安全保障，將使美國及其歐洲盟友承諾把對烏克蘭的攻擊視為對整個「跨大西洋共同體」的攻擊。烏國總統澤倫斯基已準備好與美交涉，將在未來幾天與川普通話。

