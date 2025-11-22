打臉中共！日外務省罕見公開資料 在日中國人受害情況逐年減少

日本外務省罕見公開案件資料，顯示在日中國人受害的刑事案件逐年減少。警視廳警車示意圖。（歐新社）

為了抵制日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，中國外交部近來指稱日本境內針對中國人的犯罪事件增加，呼籲民眾避免赴日，但日本外務省21日晚間罕見地公開案件資料，從中可以看到受害者為中國人的刑事案件逐年減少。

據《讀賣新聞》報導，外務省文件顯示，在日中國人受害的殺人案在2023、2024全年都是15起，今年1月至10月為7起﹑去年同期（2024年1至10月）則是14起，顯然並非中方所聲稱的「增加」，而是逐步降低。

請繼續往下閱讀...

在日中國人受害的強盜案2023年為31起、2024年27起，今年1月至10月為21起，同樣是逐年降低；縱火案中國人受害方面，2023年有2起、2024年3起，今年1月至10月為0起。

外務省強調，在這些案件中，包括加害者是中國人的情況，亦即「同胞相殘」。外務省除了在官網以日語、英語公告外，同時還翻成中文發布在日本駐中大使館網頁．狠狠地打臉中國的說法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法