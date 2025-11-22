日本這款「咖啡啤酒」爆紅！矢板明夫介紹「黃金之香」奪金獎

人矢板明夫分享，這款咖啡啤酒名叫「黃金之香」，是千葉大學一個由教授與學生組成的精釀團隊開發的。（圖擷取自矢板明夫俱樂部臉書粉專）

資深媒體人矢板明夫分享，今天想介紹一個有趣、又帶點生活氣息的小新聞，即日本最近出現了一款相當受到關注的「咖啡啤酒」，這款「黃金之香」近日獲得「國際啤酒盃 2025」咖啡啤酒部門金獎，它將啤酒、咖啡兩種風味結合，連不常喝啤酒的人也能接受。

矢板明夫昨於臉書粉專發文提及，這款啤酒名叫「黃金之香」，是千葉大學一個由教授與學生組成的精釀團隊開發的。他們把啤酒和咖啡這兩種看似毫不相關的風味結合在一起，做出了一種既有啤酒的清爽，又帶咖啡香氣的全新類型。一般的咖啡啤酒有時會偏苦，但「黃金之香」以濃郁卻不刺舌的咖啡香氣著稱，非常順口，連不常喝啤酒的人都能接受。

更令人驚喜的是，這支啤酒並非只能在校園內小眾流通，而是直接在國際舞台上獲得肯定。它在世界五大啤酒比賽之一的「國際啤酒盃 2025」中，奪下咖啡啤酒部門金獎，還拿下水果＆香料類別的冠軍。以一個學生主導的團隊來說，能獲得這樣的成績相當難得，也讓這款啤酒迅速受到各界關注。目前「黃金之香」已在千葉大學校園內限量販售，也有店家提供生啤版本，成為日本近期討論度很高的特色啤酒。

據《產經新聞》報導，全球5大啤酒評審會之一的「國際啤酒盃2025」於15至18日於大阪舉行，千葉大學精釀啤酒專案「CURAFT（クラフト）」研發的啤酒「金香」榮獲「水果與香料」類別冠軍，並在咖啡啤酒部門摘得金獎。

「CURAFT（クラフト）」計畫由該校研究所教授萩原學發起，於2021年啟動。目前由2名教師與13名學生組成團隊，各憑專長負責配方研發、銷售通路規劃、標籤設計等多元業務，去年7月該校取得發泡酒釀造許可後，於西千葉校區內設置釀造設施，並自次月起展開精釀啤酒試釀作業。

