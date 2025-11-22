美促烏簽割地和平協議 普廷：若拒絕將擴大軍事行動

美國近日向烏克蘭提出一份和平協議，內容涉及要求烏方讓步，包括割地與削減軍備等，烏克蘭總統澤倫斯基對此表達疑慮，俄羅斯總統普廷（見圖）則聲稱，若烏克蘭拒絕這項提案，俄軍可能採取行動，奪取更多領土。（法新社）

俄烏戰爭持續近4年，美國近日向烏克蘭提出一份和平協議，內容涉及要求烏方讓步，包括割地與削減軍備等，烏克蘭總統澤倫斯基對此表達疑慮，俄羅斯總統普廷則聲稱，若烏克蘭拒絕這項提案，俄軍可能採取行動，奪取更多領土。

美國近日向烏克蘭提出一份和平協議，引發烏克蘭與歐洲疑慮。在烏克蘭國內該份協議被許多人視為「投降」，許多人士質疑，該協議可能加強俄羅斯的地位，導致衝突進一步升級而非解決，也有退伍軍人直言，即使川普的計劃最終得以實現，那也只不過是一種腐朽的和平。

請繼續往下閱讀...

針對這項和平協議，普廷則稱美方提出的方案為未來的和平談判提供了潛在方向，納入了普廷長期以來提出的許多要求，可能為最終和平協議奠定基礎，這也是普廷首次證實莫斯科已自美方收到這項方案。

普廷也警告，若烏克蘭拒絕這項提案，俄軍可能採取行動，奪取更多領土。他也以俄軍近期拿下烏克蘭城市庫皮揚斯克（Kupiansk）為例，威脅稱這情況也可能在前線其他關鍵區域重演，暗示俄方將持續加大軍事壓力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法