澤倫斯基暗示「恐失去美國盟友」！川普嗆：若不滿就繼續打仗

美國向烏克蘭提出28點和平方案，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭面臨放棄尊嚴或夥伴的艱難抉擇。美國總統川普除敦促烏克蘭在下週四前簽署協議，也聲稱澤倫斯基不一定要滿意這項提案，但若不滿意就只能繼續打仗。（資料照，法新社）

針對持續近4年的俄烏戰爭，美國近日向烏克蘭提出一份俄烏和平方案，內容涉及要求烏克蘭割地、削減三分之一兵力，以及承諾永不加入北約等，對此烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭面臨放棄尊嚴或夥伴的艱難抉擇。美國總統川普除敦促烏克蘭在下週四（27日）前簽署協議，也聲稱澤倫斯基不一定要滿意這項提案，但若不滿意就只能繼續打仗。

美國向烏克蘭提出28點和平方案，被認為要求烏方做出「痛苦」的讓步。內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北約等，觸及烏方多項「紅線」。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。

對此川普則聲稱，美國正試圖挽救許多生命，澤倫斯基將必須同意這項提案。對於澤倫斯基暗示可能面臨失去美國這個盟友的風險，川普也稱澤倫斯基不一定要滿意這項提案，「但他如果不喜歡，他們就只能繼續打仗」。

外媒指美方正施壓烏克蘭在感恩節前簽署協議，川普於21日也明確表示，要求烏克蘭在感恩節前同意這項和平計畫是「恰當的」，並稱「在某個時間點，他（澤倫斯基）將必須接受他還沒接受的事。」川普也說，澤倫斯基早在1、2年前就應該達成協議。

