    首頁 > 國際

    川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當

    2025/11/22 03:15 中央社

    烏克蘭與歐洲盟友緊急因應一項美國提出、內容偏向俄羅斯利益的俄烏和平方案之際，美國總統川普（Donald Trump）表示，要求烏克蘭在感恩節前同意這項和平計畫是「恰當的」。

    「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天引述知情人士報導，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩節之前同意這項和平計畫，否則將失去美國對其在俄烏戰爭方面提供的協助。

    美國「國會山莊報」（The Hill）也報導，川普接受福斯新聞電台（Fox News Radio）節目訪問，被問及「下週四是否為最後期限」，他回應表示，「我曾設過很多的最後期限，但如果事情有進展，往往會延長期限」。

    他說：「不過，我們認為下週四是一個恰當的時間。」

    綜合外媒報導，川普支持的28點俄烏和平計畫要求烏克蘭將東部頓巴斯（Donbas）地區的控制權全部讓予俄羅斯，儘管烏克蘭目前仍控制該地區約12%的領土，並在前線強化防禦。

    對於福斯新聞電台節目主持人提及這項計畫要求烏克蘭割讓尚未失去的領土，川普表示，烏克蘭「會失去」那些土地，「在短時間內就會」。

    在這項和平計畫中，烏克蘭還需同意限制軍隊規模在60萬人以內，歐洲戰鬥機也將部署於波蘭，但北約部隊不會駐紮於烏克蘭。這些條件與俄羅斯先前要求相符，但牴觸烏克蘭劃定的「紅線」。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間抉擇，但他強調「絕不會背叛烏克蘭」。

    澤倫斯基指出，烏克蘭將與美國及其他合作夥伴保持冷靜溝通，提出替代建議，不允許俄方藉機渲染烏方拒絕追求和平。他並強調，無論任何協商，烏克蘭的尊嚴與自由是不能被忽視的底線。

    俄烏戰爭持續將近4年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，並分別會見澤倫斯基、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。（編輯：徐睿承）1141122

