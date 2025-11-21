為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美中「海上軍事安全磋商」在檀香山舉行 聚焦降低風險

    2025/11/21 22:52 中央社
    美國印太司令部通報，美中海上軍事磋商機制18到20日在檀香山舉行會議。（擷取自美國印太司令部官網）

    美國印太司令部今天通報，美中海上軍事磋商機制18至20日在檀香山舉行會議，旨在促進雙方人員就降低不安全和不專業行為風險進行討論。

    美中海上軍事磋商機制上次召開會議是4月2至3日在上海。相隔7個多月再度登場，作為東道主的美國印太司令部說，該機制是半年舉行一次會議。

    美國印太司令部通報，18至20日，美國印太司令部、美國太平洋艦隊、美國太平洋空軍和美國海岸防衛隊的軍事官員在檀香山與中國人民解放軍代表舉行了海上軍事磋商機制工作小組會議及全體會議。

    通報說，該論壇旨在「促進雙方人員就降低不安全和不專業行為風險進行討論」。

    至截稿，共軍尚未發布這場會議的消息。

    美中海上軍事安全磋商機制上次在上海舉行工作小組會議。據共軍會後通報，雙方在平等和尊重的基礎上，就上次工作小組會以來中美海空安全形勢進行坦誠、建設性交流，評估了「中美海空相遇安全行為準則」執行情況，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。

    共軍當時還稱，艦機安全與國家安全密不可分，美軍艦機在中國當面海空域進行偵察、測量和高強度演訓活動，極易造成誤解誤判，危害中國主權和軍事安全。對此，中國軍隊將繼續依法依規回應一切危險挑釁行為，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

