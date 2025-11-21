美國務院人權報告轉向 著重「自然權利」

美國務院年度人權報告，將著重傾保守派主張的「自然權利」領域。（路透）

美國國務院針對全球各國人權概況發布的年度報告，隨著總統川普上任後奉行的「讓美國再次偉大」（MAGA）和「美國優先」原則，第二任期首份報告將出現顯著轉變。據「華盛頓郵報」報導，報告將強調「造物主上帝賦予」的權利，並發布新指南，要求美國外交官審查各國墮胎、兒童性別重置手術與「平權行動」（affirmative action）情況。

國務院官員向「法新社」說明，國務卿魯比歐意在重新聚焦受保守派人士推崇的「自然權利」哲學概念，強調「美國仍致力維護獨立宣言認可的信條，即人人生而平等，造物者賦予若干不可剝奪的權利」。

請繼續往下閱讀...

另據「路透」引述國務院官員說法，新發布的指示要求官員在報告中列入「針對言論發動的逮捕或官方調查」、「國家補貼墮胎或墮胎藥物」以及「年度墮胎總數估算」等，以及標示出強制施行基於種族、性別而給予勞工優惠待遇的多元、公平、共融（DEI）政策。

對此，國際特赦組織稱美國的立場轉變令人不寒而慄。該組織美國分部的克拉辛表示，政府的決策傳達出美國不再相信由自己協助建立的人權體系根基。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法