為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    焚毀170棟建物！日本大分大火燒4天滅不了 知事：7級強風釀禍

    2025/11/21 22:32 即時新聞／綜合報導
    大分縣大分市佐賀關地區大火，延燒多日仍未撲滅。圖為19日景象。（美聯社）

    大分縣大分市佐賀關地區大火，延燒多日仍未撲滅。圖為19日景象。（美聯社）

    日本九州大分縣大分市佐賀關地區18日晚間發生嚴重大火，火勢已延燒4天，至今晚仍未撲滅，已知造成1人死亡。大分縣知事今日表示，這起火災是強風引起的「自然災害」，當晚風速超過15公尺/秒，相當於7級強風。

    綜合日媒報導，這起火災燒毀面積至少4萬8900平方公尺，約170棟房屋和其他建築損毀，儘管目前火勢沒有進一步蔓延的風險，但災害發生第4天，消防人員仍在超過100度高溫的現場努力滅火。警方和消防部門已於20日開始調查火災原因。

    大分縣知事佐藤樹一郎表示，「我們認為強風是火勢蔓延的主要原因。考慮到火勢延燒至小島，我們可以推斷18日晚間的風速超過每秒15公尺。」如果火災被認定為自然災害，政府將向災民提供資金援助。據報導，火災發生時，當地正發布強風警報。

    大分縣政府今日也宣布，在燒毀房屋內所發現的遺體，其身分已透過DNA檢測證實是一名76歲男子；另至今日中午，仍有69戶、108人待在避難中心，隨著災情持續，部分居民開始出現身體不適。考慮到災民情緒，大分市計劃22日和23日安排警察和消防人員陪同災民，乘坐小巴進入限制區域查看房屋。

    大分縣大分市佐賀關地區大火，延燒多日仍未撲滅。圖為19日景象。（美聯社）

    大分縣大分市佐賀關地區大火，延燒多日仍未撲滅。圖為19日景象。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播