焚毀170棟建物！日本大分大火燒4天滅不了 知事：7級強風釀禍

大分縣大分市佐賀關地區大火，延燒多日仍未撲滅。圖為19日景象。（美聯社）

日本九州大分縣大分市佐賀關地區18日晚間發生嚴重大火，火勢已延燒4天，至今晚仍未撲滅，已知造成1人死亡。大分縣知事今日表示，這起火災是強風引起的「自然災害」，當晚風速超過15公尺/秒，相當於7級強風。

綜合日媒報導，這起火災燒毀面積至少4萬8900平方公尺，約170棟房屋和其他建築損毀，儘管目前火勢沒有進一步蔓延的風險，但災害發生第4天，消防人員仍在超過100度高溫的現場努力滅火。警方和消防部門已於20日開始調查火災原因。

大分縣知事佐藤樹一郎表示，「我們認為強風是火勢蔓延的主要原因。考慮到火勢延燒至小島，我們可以推斷18日晚間的風速超過每秒15公尺。」如果火災被認定為自然災害，政府將向災民提供資金援助。據報導，火災發生時，當地正發布強風警報。

大分縣政府今日也宣布，在燒毀房屋內所發現的遺體，其身分已透過DNA檢測證實是一名76歲男子；另至今日中午，仍有69戶、108人待在避難中心，隨著災情持續，部分居民開始出現身體不適。考慮到災民情緒，大分市計劃22日和23日安排警察和消防人員陪同災民，乘坐小巴進入限制區域查看房屋。

