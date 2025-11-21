為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    男激凸一大包過海關 掰大GG被掏出「2隻瀕危鸚鵡」慘了

    2025/11/21 23:14 即時新聞／綜合報導
    男子將2隻瀕臨絕種的鸚鵡藏在褲襠，被海關人員識破逮捕；鸚鵡示意圖。（路透）

    有個男子將2隻瀕臨絕種的鸚鵡藏在褲襠，企圖走私進入美國，褲襠一大包被海關人員識破活逮，最高將面臨25萬美元（約新台幣790萬元）罰款及最高20年有期徒刑。

    綜合外媒報導，聯邦法院起訴書指出，10月23日，馬丁內斯（Jesse Agus Martinez）從墨西哥入境美國，持有完整證件，回答問題時表現正常，但海關人員發現他走路姿態怪怪的，褲襠前方有明顯隆起，將他帶到第二道檢查線。面對詢問，馬丁內斯辯稱這只是他的「生殖器」，然而海關人員在他褲子裡發現一個包裹，裡面竟藏有兩隻鸚鵡。

    美國魚類及野生動物管理局接手這兩隻鸚鵡，發現牠們遭麻醉，仍有生命跡象。經獸醫檢查確認，這兩隻鳥是橙額鸚鵡，原產於墨西哥西部及哥斯大黎加，屬瀕危物種，未經隔離或取得進口許可不得入境美國。最終，這兩隻鸚鵡被轉交給美國農業部動物進口中心處理。

    馬丁內斯違反走私法被逮捕，面臨最高25萬美元罰款及最高20年有期徒刑。案件目前已移交美國加州聖地牙哥地區檢察官辦公室偵辦。

