面對中國脅迫 日創新黨議員籲政府善用「 日美同盟 」抗衡

日本首相高市早苗「台灣有事」論述引發中國憤怒。「彭博」報導，日本創新黨對中強硬派議員石平接受訪問時指出，迅速尋求讓步將導致長期損害，日本政府應善用與美國的同盟關係抗衡中國威脅。呼籲高市勿在中國要求下撤回言論，她所提出的台灣有事論述，明確向中國傳達，日本準備好協助美國維護台灣獨立性。

石平建議，若北京以稀土出口限制要脅，日本可聯合美國限制中國取得半導體製造設備，發揮日本在該領域的關鍵優勢。根據日本官方統計，去年對中國出口總額，晶片製造設備就佔了12%，是僅次於美國的第二大市場。

石平說，許多國家如今視中國的關鍵礦產主導為一大問題，當前與華府達成脆弱貿易休戰的中國，與日本爆發全面貿易戰將使經濟情勢惡化，「日本在規模和軍事上不如中國，他們或許佔據優勢。但日本具備中國所缺少的一項優勢，那就是盟友。日美同盟就是為此類情況存在」。

石平觀察到，儘管中國言辭強硬，實際行動仍有所節制，例如僅發布旅遊警示，而非全面禁令，且顧及日本企業在華僱用大量員工，不太可能採取極端經濟報復。他認為日本無需急於讓步，因中國最終會因自身利益考量，而緩和對日威脅。

