超完整1700年前古羅馬石棺開棺 謎樣年輕女遺骸曝光

匈牙利考古團隊在布達佩斯挖掘出一具1700年前的羅馬石棺。（美聯社）

匈牙利考古團隊在首都布達佩斯一項大規模挖掘中，挖出一具罕見保存良好的1700年前古羅馬石棺，開棺後發現棺內埋葬一名年輕女性，石棺的出土讓考古學家有機會一窺當時生活面貌，這名少女被仔細安葬的程度，透露出親屬對她的珍愛，也令研究人員感動。

《美聯社》21日報導，布達佩斯歷史博物館考古團隊在市區北部舊布達（Óbuda）發現這具石棺。該區域為羅馬帝國時期多瑙河畔邊境聚落阿昆庫姆（Aquincum）的一部分。這具石棺被發現時密封完整，無遭破壞的跡象，研究人員掀開棺蓋，發現裡面有一具完整遺骸和數十件陪葬品。

石棺位處西元3世紀被遺棄的阿昆庫姆一批房舍廢墟中，該地後來被當成墓地；研究人員在其週邊另發現一座羅馬引水道和8座較簡樸墳墓，但是保存完整度或陪葬品豐富度，都不及該具石棺。

石棺內器物包括2件完整玻璃容器、數尊青銅像和140枚古幣，另有一支骨質髮簪、一件琥珀飾品和金絲線布料痕跡，這些物品以及該具遺骸體型，皆指向棺中埋葬的是一名年輕女子。率領這支考古團隊的考古學家費尼耶斯（Gabriella Fenyes）表示，這些物品是「當時家屬為這名亡者的永恆旅程所準備」，他們非常仔細地安葬這名亡者，顯然真的珍愛這位親人。

研究羅馬時期的考古團隊共同領導人柯斯帝雅爾（Gergely Kostyal）說，4世紀時很普遍重複使用石棺，因此，「發現如此完整、從未被重複使用的石棺，確實很罕見」；他認為，「相當清楚的是，這具石棺是特別為這名女子製作」，從這一點和棺內物品來看，該名女子可能出身富裕或者有較高社會地位。

人類學家將分析這具遺骸，可望揭露其年齡、健康狀況和出身背景。費尼耶斯說，這項發現不僅在科學上具有重要性，看見古早時期人們如此用心安葬一名逝者，在情感上也觸動人心，「從中展現出的關懷和愛，令我非常感動」。

考古團隊檢視在布達佩斯挖掘出的1700年前羅馬石棺內陪葬品。（美聯社）

