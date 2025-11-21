英國限縮移民政策 申請永久居留最長得等20年

圖為英國高鐵工程人員。（彭博檔案照）

英國工黨政府限縮移民數量，20日宣布，將大幅延長部分循正規管道移民者，申請在英國永久居留的等待時間，最長可能要等待20年。

《法新社》20日報導，英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）日前才宣布調整非正規移民規定，工黨政府打擊這兩類移民，一部分是因民調顯示，強硬反移民派法拉吉（Nigel Farage）領導的「英國改革黨」（Reform UK）支持率正在攀升，此外，也是為了紓緩政府近年面臨公共服務資源吃緊的壓力。

本身是移民第二代的馬穆德20日向國會說明相關改革方向，表示「在這個國家永久居留，不是權利，而是須靠努力贏得的特權」。

英國政府5月曾提出，打算將「永久居留」（ILR）資格申請基本年限，從現行的5年延長為10年。馬穆德20日公布的最新規劃，針對不同移民途徑和情況，定出更長的等待期標準。經正規管道入境、曾經領取超過12個月社會福利的人，未來可能須等待20年才能申請永久居留；經由非正規途徑入境者，等待期更將延長到30年。

部分低技術勞工，包括英國脫離歐盟後持健康照護簽證入境者，以及領取社會福利不滿12個月者，會需要等待15年。不過，醫護人員等公共服務領域受雇者，依舊維持工作5年後即有資格申請；高收入者可能在3年後即可申請。

這項計畫已展開12週諮詢期，馬穆德希望，新制能在明年4月上路。

