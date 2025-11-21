年薪300萬也沒用！福特技師短缺 CEO示警：美國爆技職工危機

圖為美國福特（Ford）F-150皮卡。（美聯社資料照）

美國正面臨技職人才斷層危機。汽車龍頭福特（Ford）透露，全美約5000個汽車技師職缺長期招募無果，儘管開出年薪高達12萬美元（約新台幣376萬元）仍難吸引新血，凸顯製造與維修產業在技術轉型下，人才培育已嚴重跟不上市場需求。

綜合外媒報導，美國汽車大廠福特正面臨技術人才斷層，約5000個汽車維修職缺長期無法補滿，即便高達12萬美元（約新台幣376萬元）的年薪仍乏人問津。福特執行長法利（Jim Farley）警告，美國正陷入技職工種嚴重短缺的危機，涉及製造、維修、運輸及公共服務等多個關鍵產業。

請繼續往下閱讀...

法利表示，要成為一名能獨立處理柴油引擎的技師，至少需經5年訓練，但美國缺乏足夠的技職教育資源，使企業無法找到符合需求的人力。他批評，美國並未有效培養下一代技術人才，讓產業面臨「工具備好，卻沒有人能動手」的窘境。美國勞工統計局資料顯示，截至8月，全美製造業仍有超過40萬個職缺，而汽車產業每年更出現約3.7萬名受訓技師的缺口。

專家指出，當前問題不僅是人力不足，也與技能轉型有關。隨著增材製造、機器人、自動化與電動車電池等技術迅速發展，但技職學校與社區大學的課程未能跟上，使人才供給與產業需求之間的落差持續擴大。儘管近年技職學校的入學率明顯上升，業界仍認為，教育體系需加速更新，以因應未來製造業的技術轉型。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法