    首頁 > 國際

    捐款疲軟 紅十字國際委員會將縮減明年預算及裁員2900人

    2025/11/21 20:04 編譯孫宇青／綜合報導
    紅十字國際委員會位於瑞士日內瓦的總部。（歐新社）

    紅十字國際委員會位於瑞士日內瓦的總部。（歐新社）

    《路透》報導，紅十字國際委員會（ICRC）21日發表聲明指出，2026年預算將削減17％，至18億瑞士法郎（約701億台幣），並裁員2900人。

    據報導，由於捐款者將重點轉向國防，援助預算面臨前所未有的缺口，加上全球最大的援助國美國在川普總統的領導下，正對美國對外援助計畫進行全面改革，以符合川普優先推行「美國優先」政策，紅十字國際委員會被迫在多重衝突和創紀錄的流離失所者潮中，艱難地決定援助對象。

    ICRC主席、瑞士外交家暨國際事務工作者史波亞瑞奇艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）在一次大會後表示：「紅十字國際委員會仍致力於在衝突前線展開作業，那裡鮮有其他機構能夠運作，但嚴峻的財政現實迫使我們做出艱難的決定，以確保我們能夠繼續向最需要幫助的人提供至關重要的人道主義援助。」

    此次裁員約佔紅十字國際委員會全球1萬8500名員工總數的15％，此前該機構已於2023年採取一系列緊縮措施。聲明稱，其中3分之1的裁員將透過自願離職的方式進行，並保留空缺職位。

    這家總部位於日內瓦的人道機構在90多個國家推動人道工作，活動範圍涵蓋提供基本人道援助和探訪戰俘等。此外，該機構在衝突中扮演中立調解人的角色，並根據加薩衝突10月10日停火協議，從加薩轉移人質及巴勒斯坦囚犯。

