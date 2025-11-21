川普回鍋打壓多元性別 FBI員工辦公室放彩虹旗被開除

1名美國FBI員工控訴只因在辦公室展示同志驕傲彩虹旗就被炒魷魚。圖為美國華府最高法院大樓外的1面彩虹旗。（美聯社檔案照）

在美國聯邦調查局（FBI）任職16年的馬爾廷斯基（David Maltinsky）指控，他在即將升遷前夕於上月被解僱，理由是他曾在辦公桌旁展示1面象徵性別少數群體LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者）的彩虹旗（Pride flag）。馬爾廷斯基已狀告老東家FBI，並稱他是被非法炒魷魚，並已在FBI的LGBT員工間引發寒蟬效應。

馬爾廷斯基19日向美國哥倫比亞特區聯邦地區法院提起民事訴訟，尋求法院下令讓他能返回原職；他在接受哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）訪問時說，LGBT不是敵人也不是政治暴民，而是驕傲的、身兼使命的、每天努力工作的FBI一份子。

馬爾廷斯基提出的多項指控中，包括FBI侵犯他應受到美國憲法第一修正案保障的權利，以及因他行使受憲法保障的言論表達權利，對他進行報復。

馬爾廷斯基今年10月收到FBI局長巴特爾（Kash Patel）署名的解僱信，信中直言馬爾廷斯基過去在FBI洛杉磯調查分處，曾於工作區域「不當展示政治標示牌」，此舉被視為馬爾廷斯基「判斷力不佳」，因此依美國憲法第2條與美國法律，特此終止馬爾廷斯基與FBI的僱傭關係。

FBI對馬爾廷斯基提告不予置評。

馬爾廷斯基自2008年起任職FBI，被解僱前在維吉尼亞州的FBI設施參加未來特工培訓計畫；他過去在FBI洛杉磯調查分處時確實曾在工作場所展示彩虹旗，但這面彩虹旗原本展示在FBI洛杉磯調查分處大樓外，之後才交給馬爾廷斯基。

馬爾廷斯基說，聯邦政府在民主黨籍前總統拜登執政的2021年6月，批准在聯邦辦公大樓展示彩虹旗；但在川普宣誓就職重返白宮的今年1月20日當天，他就被1名同事向主管投訴他展示彩虹旗。

川普在今年初宣誓就職當天就簽署行政命令，取消對跨性別者的保護，以及終止聯邦政府的多元、平等與包容性計畫（Diversity, equity, and inclusion, DEI），同時宣布未來美國聯邦政府的官方政策將只承認「男」與「女」2種性別。

馬爾廷斯基告訴CBS News，他因展示彩虹旗而被炒魷魚已引發寒蟬效應，不少FBI同志員工及其支持者自行撤下原本展示於辦公桌的彩虹旗。

