中客要來了！中國郵輪緊急改停靠南韓 旅遊相關類股大漲

中國首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」。（彭博）

不滿日本首相高市早苗「台灣有事」論述，中國政府祭出赴日旅遊限制令後，中國郵輪業者已紛紛調整航程，避開日本港口，《路透》21日根據業界消息人士說法和郵輪行程資料報導，這波限制令將使中國觀光客轉向南韓，帶動南韓觀光需求。

中國郵輪「愛達．魔都號」已經更改原訂12月停靠日本福岡、佐世保和長崎等港口的行程，根據南韓濟州道政府網站公告，該公司提出請求變更在濟州島停留的時間，從通常的9小時，延長到31到57小時，但是未說明原因，一名要求匿名的濟州地方官員，「我們懷疑是因為中日關係」。

東京旅遊業者「東日本國際旅行社」本週指出，今年餘下行程訂單已經流失8成。南韓港口代理業者「Eastern Shipping」執行長李永根（Lee Yong-gun，譯音）說，其他數家中國郵輪公司也正在討論更改行程，天津出發的「夢想號」（Dream）郵輪業者想在未來幾週的行程中，避開日本，改停靠南韓仁川或釜山，但是因時間太迫近難以調整。

李永根說，「若中日關係進一步惡化，中國排除日本產品、文化和旅遊活動，我預期南韓應該可從中獲益」。經營「夢想號」的中國東方國際郵輪公司未回應此事。

在航空市場方面，根據中國網路旅遊平台「去哪兒」數據，11月15日、16日這個週末，南韓也是中國旅客國際機票訂位量最多的目的地。

預期中國觀光客將轉向南韓，南韓旅遊相關股價本週已見大漲，在濟州島經營飯店和賭場的樂天觀光開發公司（Lotte Tour Development）股價上漲逾20%；Yellow Balloon Tour漲幅更達24%。零售集團新世界百貨（Shinsegae）股價也漲了6%。

