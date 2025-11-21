歹徒扮印度央行官員 攔運鈔車劫走2千多萬現金

冒充印度儲備銀行官員的歹徒，搶走運鈔車上的現金，示意圖。（路透）

印度班加羅爾市週三（19日）發生搶劫案，一群冒充印度儲備銀行官員的歹徒，搶走運鈔車上的現金，涉案金額達7000萬盧比（約新台幣2454萬元）。警方已展開大規模追查，內政部長帕拉梅什瓦拉（G. Parameshwara）有信心能迅速破案。

《BBC》報導，一輛運鈔車正行駛於市區道路上，車上有司機、一名現金保管員及兩名武裝保全。六名歹徒駕駛一輛休旅車將運鈔車攔下，並冒稱自己是印度儲備銀行的官員，需要檢查運鈔文件。隨後，歹徒將保管員與保全帶上休旅車，司機則被迫繼續駕駛運鈔車。最後，歹徒在持槍威脅下，將現金轉移後逃離現場。

請繼續往下閱讀...

卡納塔克邦警方表示，案發地區監視器稀少，涉案休旅車裝有假車牌，貼有「印度政府」標誌，警方正調查歹徒是否使用多輛車輛作案。警方同時追查運鈔公司員工是否涉案。首席部長錫達拉邁亞（Siddaramaiah）稱，警方已追回作案車輛，內政部長帕拉梅什瓦拉則透露，嫌犯疑似換車逃逸，但對警方能迅速破案表示有信心。

這已不是當地近期首次銀行搶案。今年5月，比賈布爾地區一家銀行遭搶，價值約5.326億盧比（約新台幣1.8億元）的黃金被盜，嫌犯使用複製保險櫃鑰匙作案。目前警方已追回部分黃金及現金，並逮捕15名嫌犯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法